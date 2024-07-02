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肺热咽干、痰黄粘稠，怎样通过按摩调理改善？

2024年07月02日11:00 来源：人民网-人民好医生

答：鱼际穴，属手太阴肺经。中医认为，肺开窍于鼻，鼻子冒火咽干，正是肺热的表现，甚至还会出现咳嗽或气喘、痰黄粘稠、胸痛或咳吐脓血、气味腥臭等病症。

手掌的大拇指根部肌肉明显突起，形状似鱼际是去火点，可清热利咽，调理肺气的作用。经常点按对搓，至发热，意想热气沿手臂进入胸腔，连续搓3分钟，每日2~3次

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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