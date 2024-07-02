夏至时节运动时间和强度怎样调整？

答：锻炼的时间最好选择在清晨或者傍晚天气较为凉爽的时候进行，活动场地可选择在河湖水边、公园等空气清新的地方，锻炼的项目以散步、慢跑、太极拳、广播操为好，不宜做过分剧烈的活动，若运动过激，可导致大汗淋漓，汗泄太多，不但伤阴气，也损阳气。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

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