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夏至时节运动时间和强度怎样调整？

2024年07月02日10:59 来源：人民网-人民好医生

答：锻炼的时间最好选择在清晨或者傍晚天气较为凉爽的时候进行，活动场地可选择在河湖水边、公园等空气清新的地方，锻炼的项目以散步、慢跑、太极拳、广播操为好，不宜做过分剧烈的活动，若运动过激，可导致大汗淋漓，汗泄太多，不但伤阴气，也损阳气

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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