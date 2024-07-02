夏至养阳有哪三“忌”？

答：忌夜卧贪凉：夜卧吹冷风，尤其头部受风邪，极易导致阳气折损。

忌冷水洗浴：夏季人的汗孔多处于开泄状态，冷水洗浴使外来寒气极易侵入人体，久之会出现手足畏寒、小腿抽筋、后背发凉等症状，老人和小儿尤其应重视。

忌肆食生冷：夏日常食冷饮冰品等，容易引起脾胃虚寒证，可表现为胃痛、腹泻、完谷不化等。女性可出现痛经、经期紊乱、经量减少甚至闭经等。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

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