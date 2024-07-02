久在空调房易生“空调病”，如何调理？

答：空调病，又称“空调综合征”，指人长期处于空调环境下出现的一系列不适症状，如鼻塞、流涕；嗜睡、头晕头痛；皮肤干燥、喉咙干痒；腹痛、腹泻；关节疼痛无力、全身发冷等。

不小心患上“空调病”，可以采用以下几个小妙招：

艾灸 艾叶为纯阳之品，具有温补、温通、温散和温化等作用，若有脾阳虚、胃寒、宫寒等不适，可采用艾灸补阳而生阴；若出现关节痛、落枕等病症，艾灸则可疏通经络，畅通气血，从而缓解病情；若湿重，艾灸则可温化而祛湿。

穴位按摩及贴敷 按摩穴位及贴敷穴位可祛邪扶正的目的。若出现头痛可取印堂、太阳、百会穴；鼻塞流涕宜取迎香、大椎穴；颈椎疼痛不适可选凤池、风府穴等；肠胃不适可选取神阙、足三里等。

耳穴压豆 可治疗头痛、腰腿等各种疼痛：亦可对眩晕、耳鸣等有疗效。

中药塌渍 足底是经络起止汇聚处，药物熏洗患部，可奏疏通腠理，调和气血、驱邪消毒的作用。而加用安神等中药泡脚可助睡眠；用活血化瘀、温通中药则可发挥散寒祛湿止痛之效。

自制茶饮 “夏季常吃姜，益寿保健康”，喝姜汤散寒；饮用苏荷茶则可治疗咽喉不适、腹痛腹泻等。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

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