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何为“夏至三候”？

2024年07月02日10:03 来源：人民网-人民好医生

答：以五天为一候，古人将夏至分为三候：“一候鹿角解；二候蜩始鸣；三候半夏生。”古人认为夏至意味阳极之至，阴气始生。鹿角朝前生，属阳，所以逐渐脱落；蝉在感受到阴气的生发后，开始鼓翼而鸣，尽情高歌；喜阴的药草半夏也开始出苗生长。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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