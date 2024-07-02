如新：深耕中国市场 共筑健康中国

近年来，我国大力实施健康中国战略，出台一系列政策举措，开展健康知识普及行动，取得明显成效。监测显示，我国居民健康素养水平呈现持续增长态势，2023年达到29.70%。

随着健康中国战略实施不断深入，在外资营商环境不断优化的背景下，深耕中国大健康行业的外资企业如何瞄准“健康中国”战略，在产品和科技创新方面引领行业趋势？如新集团总裁暨首席执行长宁怀恩表示，未来将持续加码在华投资，加强产品研发创新，致力于为消费者提供更加卓越的产品和服务。

持续创新，推出符合多元需求的产品

“新质生产力的核心在于创新，这是驱动企业不断前行的根本动力。”宁怀恩表示，科技创新是推动企业高质量发展的核心动力。四十年来如新集团始终坚守品质初心，通过持续的创新和研发，为全球消费者提供了丰富多样的美丽健康产品。

从2003年正式进入中国大陆市场开始，如新紧跟数字化时代的步伐，致力于数字化转型、智能制造、技术创新和绿色发展等多方面的战略部署，为中国的高质量发展提供了坚实支持。在数字化和智能化创新方面，通过ageLOC科技为消费者带来了前所未有的美丽健康体验，利用基因表达科学来瞄准衰老的根源，并将这些科学技术应用于互联美容和健康设备，以精准满足消费者对变瘦、变美、变健康等个性化需求上的期待。

品质是企业立足之本，只有确保产品的安全性、有效性和稳定性，才能赢得消费者的信赖和长期支持。宁怀恩指出，随着全民健康意识的提升，消费者更加追求个性化、高品质的服务与产品。如新将坚持产品品质至上的原则，通过6S品质措施从源头把控产品质量，以满足消费者对变瘦、变美、变健康的多元需求。

加大投资，推进消费潜力的持续释放

“在中国市场，如新已扎根21年，见证了中国经济的飞速发展，也感受到了中国政府不断优化外资营商环境所带来的红利。”宁怀恩介绍，近年来深刻感受到中国市场的巨大潜力和活力，如新聚焦本土创新和研发，持续加大在华的投资力度。2023年，投资3.6亿元人民币的如新大中华创新总部园区二期正式投入使用，进一步提升了产能效率，为其全球业务的发展提供了坚实的后盾。

近年来，一系列稳经济、促开放、引外资的政策效应持续显现，外资在华发展的条件、环境和前景将越来越好。市场监管部门日前推出《优化营商环境重点举措（2024年版）》，为打造“投资中国”品牌，推动企业高质量发展提供有力支撑。

谈及如新在中国市场的发展，宁怀恩强调，中国市场不仅是如新全球业务的重要支柱，更是推动整个行业变革和消费需求升级的关键力量。他表示，如新将继续深耕中国市场，持续为消费者缔造一个更加健康、美丽、自信的未来。

携手共进，推动大健康市场持续繁荣

随着《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》等行业利好政策的出台，我国大健康产业规模持续增长。国家卫生健康委等3部门日前联合印发《全民健康素养提升三年行动方案（2024—2027年）》，并在全国开展首个全民健康素养宣传月活动。

“推动中国大健康产业发展的关键在于对当下消费者的深入洞察。”宁怀恩表示，随着大部分人的生活方式发生改变，健康、绿色的生活理念促使消费者更加追求“健康消费”，也有更多的年轻人加入到购买健康消费类产品的行列，为美丽与健康类消费品市场提供了广阔的发展空间。在产品方面，采用物联网技术升级美容健康产品，帮助用户创建个性化的美容和健康程序；在生产方面，将进一步加大在中国的投资力度，扩大产品线，利用如新大中华创新总部园区二期的自动化、智能化的生产线高效赋能发展。

“未来，如新将加强与中国本土企业的合作与交流，积极参与行业展会，学习其他品牌的新技术、新想法，了解消费者的痛点、行业趋势等，为推动中国美丽与健康类消费品市场的持续繁荣贡献力量。”宁怀恩说。（李京）