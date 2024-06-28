日常摄入奶制品 不止喝牛奶

日常生活中你有喝牛奶的习惯吗？

牛奶营养丰富，是不少消费者餐桌上的“常客”。《中国居民膳食指南（2022）》建议，成年人每日摄入奶及奶制品300至500克。今年全民营养周以“奶豆添营养，少油更健康”为主题，倡导“减油增豆加奶”行动。

其实，除喝牛奶外，奶制品还有更加多元化的摄入方式。人民网·人民优选建议，日常膳食中可通过以下方式多途径增加奶及奶制品的摄入：

不同人群可根据自己的喜好和营养需要进行选择，搭配食用不同种类的奶制品，也可以在三餐中分别摄取一定量不同种类的奶及奶制品，如早餐选择纯牛奶、午餐加1小杯酸奶、晚餐或加餐补充2至3片奶酪。

对于乳糖不耐受人群可选择无乳糖、低乳糖奶或酸奶、奶酪等发酵奶制品，以达到每人每天300至500克的奶及奶制品推荐摄入量。可根据100克纯牛奶≈100克酸奶≈12.5克奶粉≈10克奶酪进行换算。

奶制品不仅形式丰富多样，还可以根据自己的口味喜好进行自由搭配。恒天然大中华区饮品研发总厨顾问介绍，在日常烹饪、烘焙过程中加入牛奶、奶油、黄油等，也可以增加奶制品的摄入。例如，在冲调藕粉时适当加入些马苏里拉芝士和稀奶油，不仅提升口感，营养也更加丰富；将奶油奶酪、酸奶和水果一起放入破壁机进行搅打，轻松制作营养又好喝的酸奶饮品。

“不是每个消费者每天都能摄入足够的牛奶，产品的多元化才能满足大众对于奶制品的多方面需求。”恒天然大中华区CEO周德汉介绍，可以通过增加奶制品中的蛋白质、酪蛋白含量等，提升产品的口感与味道，以更好满足消费者对奶制品的营养需求。此外，对于糕点类食品，还可以通过“乳脂升级”的方式，进一步优化产品烹饪方式。