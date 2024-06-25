北京推动智慧养老建设

本报北京电 （记者施芳）在日前举办的2024北京养老服务行业发展四季青论坛上，全国首个养老行业千亿大模型亮相。目前，该模型已在北京街乡区域养老服务中心、北京养老服务网的多个养老服务场景中接入应用，构建了包括营养师、心理师、康复师、管家、客服、分析师、志愿者等多岗位、多角色的数字员工矩阵，帮助养老服务产业降本增效、优化服务体验。

据介绍，截至去年底，北京常住老年人口达到494.8万人，占常住人口的22.6%。按现有人口结构推算，预计到2031年这一比例将超过30%，北京将进入重度老龄化社会。

为积极应对人口老龄化，北京市不断加强养老服务领域新技术的研发推广和应用场景建设。目前，北京已部署1万台智慧照护终端，基本覆盖养老机构的失能老年人照护。

依托北京养老服务网和小程序端构建的“区域养老服务中心服务管理综合信息平台”，包含供需对接、服务商管理、服务调度、质量控制四大功能，通过整合分析老年人的需求信息和服务商的供给服务，及时进行供需匹配，让“数据多跑路、老人少跑腿”，实现供需高效对接和资源优化配置。同时强化全流程服务质量控制，确保提供服务的人员有资质、品质有保障、过程有记录、进程可追溯。