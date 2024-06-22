我国超75%乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力达到基本标准

新华社成都6月22日电（记者李恒、董小红）截至目前，我国已有序推进13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心建设项目落地实施，基本覆盖医疗资源薄弱省份。同时，着力提升地市和县级医疗水平，增强基层医疗服务能力，超75%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力达到基本标准。

这是记者22日在2024全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展会议上了解到的信息。

推动“大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇、村里解决”，是深化医改的一项重要目标。近年来，国家卫生健康委会同有关部门不断完善医疗卫生服务体系，推动优质医疗资源扩容下沉，提升农村和基层医疗服务能力。

国家卫生健康委数据显示，截至2022年底，全国有基层医疗卫生机构98万个，其中乡镇卫生院3.4万个，村卫生室58.8万个，社区卫生服务中心超1万个。

国家卫生健康委副主任李斌表示，要围绕群众看病就医痛点、难点、堵点问题进行研究和推进医改，通过完善制度、健全机制、激发活力、增添动力，不断推动卫生健康事业高质量发展更好惠及民生。同时，深入推进医疗、医保、医药协同发展和治理，发挥各类试点示范引领带动作用，推动医改各项举措精准发力、精准落地。

前不久，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，对持续深化医改作出进一步安排。

国家卫生健康委体制改革司一级巡视员朱洪彪介绍，今年的医改重点工作任务更加注重因地制宜学习推广三明医改经验；更加注重大力发展卫生健康新质生产力，推动医药科技创新发展；更加注重建设优质高效整合型医疗卫生服务体系，落实分级诊疗制度；更加注重数字化赋能医改，更好提升群众健康获得感。