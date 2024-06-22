海南唯一公办医学高校海南医科大学揭牌

海南医科大学21日在该校揭牌。作为海南唯一一所公办医学高校，该校将强化医学类优势特色学科龙头地位，重点培养服务海南自贸港医疗卫生健康事业发展的高素质医学人才。

近日，教育部办公厅印发《教育部关于同意海南医学院更名为海南医科大学的函》，同意海南医学院更名为海南医科大学，同时撤销海南医学院的建制。

据教育部批复，海南医科大学为公办普通本科学校，以本科教育为主，同时开展研究生教育，学校全日制在校生规模暂定为16000人。

海南医科大学前身是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院，办学70余年来，培养了七万余名医药卫生人才，是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校、国家紧急医学救援队(海南)牵头单位、国家海上紧急医学救援基地。

该校以热带医学为办学特色，形成教学、科研、临床“三位一体”的热带医学体系，建立了热带转化医学、急救与创伤研究、生殖健康及相关疾病研究与转化3个教育部重点实验室和1个国家卫健委热带病防治重点实验室。

海南医科大学拥有教学实践、实习基地101家，附属海南医院、第一附属医院、第二附属医院等3所三级甲等综合医院为直属附属医院，海南省中医院为海南医科大学中医学临床学院，另有非直属附属医院9所、教学医院12所，为临床教学提供了有力保障。

海南医科大学校长、中国科学院院士陈国强表示，该校更名后，将继续秉承优良传统，培养德才兼备的优秀医学人才，实现教育、科技、医疗和人才一体化高质量发展，助力海南自贸港卫生健康事业高质量发展。（记者 张茜翼）