国家卫生健康委：未出现洪灾导致的传染病疫情和突发公共卫生事件

人民网北京6月28日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍洪涝灾害防疫保健康有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，我国全面进入主汛期，多地发生严重洪涝灾害。国家卫生健康委指导各地扎实做好汛期医疗应急和医疗救治保障，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

一是提前谋划部署，做好应急准备。了解应急、气象等部门对汛期自然灾害、事故趋势的研判，指导各地制定和完善医疗卫生应急预案，组织医疗应急队伍开展演练，提升现场处置能力。

二是强化监测预警，及时动态调度。与应急管理、公安、气象、交通等部门建立信息通报机制，强化灾害信息监测预警，调度指导受灾省份做好医疗应急等工作。

三是做好突发状况应对，保障群众诊疗需求。开展医疗机构防灾、减灾检查，保证医疗人员在岗和医疗设备正常运转，各项医疗服务有序开展。

四是加强预防，做好灾后防疫工作。储备医用消杀物资，加强科普宣传，防止灾后出现疫情。

米锋表示，截至目前，各省（区、市）医疗应急准备和应对工作有力有序进行，未发生灾区群众正常诊疗秩序受到影响情况，未出现因灾导致的传染病疫情和突发公共卫生事件。