减少疾病传播 洪涝灾害后应当这样做

人民网北京6月28日电 （记者郝帅）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍洪涝灾害防疫保健康有关情况。

在洪涝灾害后，环境卫生问题往往是导致疾病传播的重要因素，对于灾区的环境卫生问题整治、减少疾病传播风险方面，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所应急办主任、研究员孙宗科提示，首先，在洪涝灾害之前，都要做好汛期的应急准备，包括及时关注气象预报预警的信息，同时要准备好一些应急物资、食品药品等等，以及做好随时撤离危险区域的准备。

为了尽快恢复正常的生产生活秩序，开展环境卫生整治工作是非常必要的。对于过水的、淹没的或者说内涝的这些村镇，要在洪水退去之后尽快开展清淤，对庭院进行整修，厕所、垃圾点位要尽快修复，然后把淤积的垃圾尽快清理。

在返回家里居住的时候，一定要检查房屋的损毁情况，看看结构是否完整、是否安全，再看看我们家里面庭院周围有没有一些小型的、危险的动物，确定房屋安全之后再进入。进入之后，首先打开门窗，彻底通风，然后再尽快清除房屋里面的积水、淤泥。

在清淤过程中，一定要做好防护，戴好防水的胶鞋、手套，尽量避免身体直接跟洪水进行接触。在庭院这些外环境进行清理的过程中，要以清洁为主，一般是不需要进行消毒的；在对房间内部进行清理的时候，一定是先清洁后消毒，这样消毒剂才能最大效果地发生作用。

洪涝灾害之后，由于房间里的湿度比较大，房间里面产生霉菌往往是不可避免的，这个时候我们要特别注意，在清理霉菌的时候，要把门窗打开彻底通风，把空气的湿度降下来，这样空气当中霉菌孢子也能够通过通风排出去。在清理霉菌的过程中，建议佩戴口罩和护目镜，做好个人的防护。