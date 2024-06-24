暴雨后如何安全饮水？这些贴士请收好

今日10时，中央气象台发布暴雨红色预警。这也是今年来首个暴雨红色预警。成都市中西医结合医院临床营养科技师李佳容在接受采访时提示，强降雨期间，公众应加强对饮用水卫生及安全的关注。

李佳容介绍，降雨量激增时，人畜粪便、垃圾、动物尸体、泥土等经过雨水冲刷，大量进入水库、河流、小溪等水源，极易导致水源水质感官性状恶化、致病微生物污染和有毒化学物质污染，严重威胁公众的身体健康。因此，公众要密切关注当地的自来水和其他饮用水相关的新闻和通知。

李佳容表示，强降雨过后，公众应尽量选择和饮用包装完好、未开封的瓶装水、桶装水，或是净化设备现场制备的水，不要喝生水及地下水。在没有上述条件的情况下，可以喝烧开的水，因为高温能起到杀菌作用，保证水质安全。此外，煮饭、洗菜、洗手、漱口等日常用水也必须使用干净的水源，不用来源不明或存在被污染风险的水；注意手部清洁，特别是餐前便后以及准备食物时候，都要记得用肥皂或洗手液认真洗手；装水的容器，如缸、桶、锅、盆等，也应定期清洁消毒，如煮沸消毒、蒸汽消毒等。

“公众还应自觉保护生活饮用水水源及其周围环境，不在水源附近倾倒垃圾、污水、粪便、有毒有害物质，及时清理居室周边的雨水、垃圾，还要做好厕所等关键部位的清洁卫生。”李佳容强调，当发现饮用水带有颜色、带有异味、呈现浑浊，应立即停止饮用，并及时报告当地卫生监督部门，采取相应措施。如出现发热、呕吐、腹泻等症状，不能盲目大意，特别是老年人和儿童，一定要及时就医。