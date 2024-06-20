夏季防蚊有了“作战图”

近期，我国北方多地高温持续发展，部分地区最高气温甚至达到39摄氏度至42摄氏度。除了炎热，夏季让人心烦的还有蚊子。

小小蚊子可能带来不可小觑的健康风险。不久前，广东省有关部门发布了2024年首份“蚊子地图”，提醒民众注意防范蚊虫叮咬。

那么，什么是“蚊子地图”？我们该如何利用这份地图？科技日报记者就此采访了相关专家。

与被叮后瘙痒难耐相比，蚊子更大的威胁在于，其可能传播登革等病毒。在广东，登革病毒的主要传播媒介是白纹伊蚊，也就是人们常说的“花蚊子”。一旦被携带登革病毒的白纹伊蚊叮咬，人就可能感染登革热，出现高热、面颈胸部潮红、剧烈头痛、全身关节痛等症状。

要防止白纹伊蚊传播登革热，就需了解其习性，采取针对性措施，这是绘制“蚊子地图”的初衷。

我国最早推出“蚊子地图”的深圳市，会根据白纹伊蚊幼虫和成虫分布密度的监测结果，对居住在不同地区的人群给出登革病毒传播风险提示。

深圳市疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制所所长林良强介绍，绘制人员会在地图上对病毒传播高风险区域予以特别标示。

画好“蚊子地图”离不开数据和技术的支撑。林良强介绍，为更好开展深圳市白纹伊蚊分布密度监测工作，相关部门拟定了一份监测方案，要求监测范围必须覆盖深圳市所有街道，尤其要对传染病易发地区，如居民区、工地、医院、学校等公共场所，进行重点监测。之后，有关人员汇总整理监测数据，再将其交给技术团队。

科学的监测方法是绘制“蚊子地图”的基础。在广东省发布的“蚊子地图”中有两个主要指标：幼虫密度和成蚊密度。

用于显示幼虫分布密度的布雷图指数是指平均每100户住宅内，有白纹伊蚊幼虫滋生的积水容器总数。有关部门通常会采取固定取样与流动取样相结合的监测方式，检查记录在室内外布设的小型积水容器内幼虫的滋生情况。布雷图指数可以预测登革病毒的传播风险。布雷图指数在5以下，属于安全范围；大于5有传播风险，大于10有暴发风险。如果该指数大于20，则意味着一旦有输入病例，该地区就可能暴发传染病。

监测白纹伊蚊成蚊的分布密度主要用诱蚊诱卵器法，即通过模拟适合的环境，将蚊子吸引到瓶中产卵，再通过计算蚊子产卵数量，分析当地蚊子生长繁殖情况。与诱蚊诱卵器法相关的统计指数是MOI，当其大于20时，意味着当地有较高登革病毒传播风险。

不只是广东，福建、浙江等地近年来也会发布“蚊子地图”。这些地区是登革病毒传播风险较高的地区。

预防登革病毒传播，防范蚊虫叮咬是关键。

白纹伊蚊最爱在水中产卵，因此有积水的地方最易大量滋生蚊虫。人们要注意保持居家环境干燥整洁，家用水缸、水桶要注意加盖，废弃瓶、罐要倒尽积水后存放。家中如有水养植物则应勤换水，换水的同时要冲洗植物根部，防止蚊卵或幼虫在根部繁殖。

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国际旅行需警惕登革热

今年前3个月，美洲地区报告的登革热病例数超过300万人，是去年同期的3倍。我国周边的马来西亚、泰国和斯里兰卡等国登革热疫情，较去年同期也出现不同程度升高。

专家表示，如有国际旅行计划，要提前做好准备，了解当地登革热疫情。尽量穿着宽松、浅色的长袖衣裤，身体裸露部位使用含避蚊胺、避蚊酯成分的驱蚊剂。及时清理居住地室内外积水，避免蚊虫滋生。如果在旅行期间出现可疑症状，需要及时就诊。

海关总署在公告中明确，来自登革热疫情发生国家（地区）的人员如出现发热、头痛、肌肉和关节痛、皮疹以及面部、颈部、胸部潮红等症状，入境时应主动向海关申报，海关卫生检疫人员将按照规定程序采取医学措施并开展采样检测。

针对来自登革热疫情发生国家（地区）的交通工具、集装箱、货物、行李物品、邮包、快件，公告明确其应当接受卫生检疫。检疫查验发现有蚊虫的，应当按照规定实施卫生处理。其负责人、承运人、代理人、货主、携带人、托运人、邮递人或者快件运营人应当配合卫生检疫工作。