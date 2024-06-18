快速减肥有可能导致“臭氧脸”

近些年来，司美格鲁肽（用于治疗成年2型糖尿病患者的药物，它也有减肥功效）之类的抑制食欲的药物被不少人所推崇。然而，它也有不可忽视的副作用。

其中一个副作用就是“臭氧脸”，这种现象正在好莱坞蔓延。“臭氧脸”是快速减肥或者药物减肥的后遗症，虽然服药者可以快速瘦下来，但如果不是健康的瘦身，就会边瘦边显老，表现为脸颊好像被挖空了，眼睛凹陷，面部有多余的皮肤。

“臭氧脸”也称为“诺和泰脸”，这个词最初由美国著名美容皮肤科医生保罗·贾洛德·弗兰克提出，它用来形容一种由于使用司美格鲁肽皮下注射制剂导致快速减重而面部脂肪减少，使面部皮肤下垂、憔悴的状况，而且似乎非常普遍，严重者需要做手术对面部进行提拉。

这些特征并不是注射司美格鲁肽的患者所独有的：在任何体重迅速减轻或营养不良的患者身上都会出现类似的变化，随着体重的迅速减少，面部衰老加速，患者看起来更老相。

司美格鲁肽属于一种名为胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂的药物，它通过模拟体内的一种天然激素来平衡血糖和抑制食欲。这种注射药物最初是用来治疗糖尿病的，但现在也被当做一种处方的减肥药。

当人们快速减轻了大量体重时，太阳穴、脸颊、眼睛、下巴的轮廓和嘴部周围多余的皮肤就会松弛下垂和起皱纹。根据个人的饮食质量和饮水量，随着体脂的下降，他们的皮肤会变得更暗、更干、更皱。更重要的是，使用GLP-1受体激动剂，无论是否减少了体脂，都会造成用药者的嘴唇、脸颊和下巴的大小发生变化。美国克利夫兰诊所的整形外科学家发现，体重大量减轻的患者的面部通常看起来比别人老5年左右，然而，关于这种药物如何影响非糖尿病患者的研究仍处于起步阶段。

目前，尚不清楚“臭氧脸”到底是这种药物的一种新的副作用，还是体重减轻的自然后果，类似于减肥手术后可能发生的情况。美国洛基维斯塔大学的骨科医学家发现，没有科学证据表明GLP-1受体激动剂专门靶向面部脂肪，临床试验尚未测量这种副作用的发生和程度，这也意味着我们不知道这种现象有多常见。

一些专家认为这个术语具有贬损性、误导性，让患者不敢服用有利于他们健康的药物，即使没考虑减重。内分泌学家认为，面容的改变不应让患者担忧使用这类药物。如果患者采用均衡的饮食方案，并严格控制减肥的进度，就能限制这种面部变化的发生。