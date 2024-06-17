学做这3个动作 缓解腰背痛症状

长期坐姿不当或超负荷活动，造成腰背部肌肉劳损，是腰背痛的重要原因。

温州市中医院针灸推拿科副主任护师孟盈盈、主管护师陈园园在接受采访时表示，积极进行腰背肌功能锻炼，有助于维持及增强脊柱的稳定性，从而延缓腰椎劳损和退变的进程，减轻腰背痛症状。对于曾经有过急性或慢性腰肌损伤、腰肌筋膜炎、腰肌劳损或者腰椎间盘突出症，且目前处于缓解期的患者，腰背肌功能锻炼对防止病情复发有一定作用。

以下3个动作可有效锻炼腰背部肌肉：

直腿抬高锻炼（简化版）

仰卧于床，两腿屈膝，将左侧小腿抬起，伸直勾脚，抬高至与右侧大腿平行的位置，保持不动3至5秒再缓缓放下。换边进行，将右侧小腿抬起，伸直勾脚，抬高至与左侧大腿平行的位置，保护不动3至5秒再缓缓放下。

拱桥式锻炼

仰卧于床，两腿屈膝，以双足、双肘、头部作为支撑点，腰部抬起呈拱桥式，每次坚持3至5秒左右，然后缓慢放下，休息5秒左右再进行。

飞燕式锻炼

俯卧于床，挺胸抬头，双臂用力背伸，膝关节伸直，两腿向后抬起，使头、胸、四肢、尽量抬离床面，似燕子飞状，持续3至5秒，然后缓慢放下，休息5秒左右再进行。

孟盈盈提示，锻炼次数和强度因人而异，需循序渐进、量力而行，每个锻炼动作可根据自身情况重复5至10次。急性疼痛期患者应注意卧床休息，不宜锻炼。缓解期的患者锻炼前，应根据个人症状在专科医师指导下进行。