@所有人 这份高温天气饮食指南请查收
人民网记者 闫妍
2024年06月19日11:20 来源：人民网
近日，中央气象台连续发布高温预警。炎炎夏日，人们常会觉得倦怠，不思饮食，加之饮食贪凉、久坐空调房，很容易影响消化功能。那么，高温天气该如何安排饮食呢？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院营养科副主任营养师边姗姗。
海报制作：实习生李思妍
(责编：方经纶、吕骞)
人民网记者 闫妍
近日，中央气象台连续发布高温预警。炎炎夏日，人们常会觉得倦怠，不思饮食，加之饮食贪凉、久坐空调房，很容易影响消化功能。那么，高温天气该如何安排饮食呢？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院营养科副主任营养师边姗姗。
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