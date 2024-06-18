孕妇牙刷柔软好用？适得其反！

市面上出现了越来越多的所谓“孕妇牙刷”，被宣传为刷毛更柔软，能减少刷牙出血的发生，更好地保护孕妇的牙龈；包裹度更好，可以提高刷牙效率。那么，这些五花八门的牙刷真的有那么好用吗？

孕期牙龈出血 牙刷不能背锅

首先要明确的是，孕期刷牙出血并不是牙刷惹的祸，其根本原因是由于牙菌斑的堆积引起牙龈和牙周的炎症造成的。而孕期对牙菌斑的敏感性增加，所以在同等量的牙菌斑刺激下，牙龈或牙周的炎症会更为严重。

选用更为柔软的所谓“孕妇牙刷”不仅不能起到保护牙龈的作用，还会因为不能有效清洁牙菌斑而加重牙龈或牙周的炎症程度，加重刷牙出血的情况，甚至造成牙周脓肿、牙齿松动等更为严重的牙周疾病。

小头保健牙刷 水平颤动拂刷

360度软毛牙刷、弧形牙刷、海绵牙刷……这些看似更省事、更柔和的所谓“孕妇牙刷”，从专业牙齿清洁的角度我们不推荐这些选择，它们不会帮助孕妇更有效的做好牙齿清洁。

所以，怀孕了更要强调地是有效刷牙。要做到有效刷牙，建议大家选用有效的刷牙工具。推荐使用小头、刷毛软硬适中的保健牙刷，学习正确的刷牙方法，我们推荐水平颤动拂刷法。刷牙没有捷径，选择合适的刷牙工具，学习正确的刷牙方法，做到科学有效的刷牙才是自我口腔保健的根本。

刷牙按顺序要面面俱到

不遗漏 不要忽略了容易遗漏的位置，比如下牙的内侧面和最后一颗磨牙的后面，要坚持每日早晚刷牙各一次，每次大约要3-5分钟。

要自检 刷完牙后可以对镜自检，看牙面是否光亮，还可以用舌头舔一舔牙面，感受是否光滑。

定期做菌斑染色 可以定期做菌斑染色，检查刷牙的效果。当然，控制牙菌斑，仅仅刷牙还是不够的。

使用牙线 刷牙不能清洁到牙齿与牙齿之间的紧密区域，所以每天还要用一次牙线，清洁牙齿邻面的部位。

文/寇艳松（北京市海淀区妇幼保健院）