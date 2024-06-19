为何阳光会让有些人打喷嚏

大约公元前4世纪，古希腊哲学家兼科学家亚里士多德曾提出过一个问题：为什么有些人在看见阳光后会打喷嚏？美国趣味科学网站16日报道，有些科学家认为，在阳光等明亮光线下打喷嚏的人，可能罹患常染色体显性强迫性日光眼突出综合征（ACHOO）。至于为何会出现这种光喷嚏反应，可能与光线刺激、基因突变等有关。

美国国家生物技术信息中心数据显示，光喷嚏反应是一种常染色体显性遗传特征。这意味着，如果某人父母中有一方对光有这种反应，那么其遗传该反应的几率达50%。

美国克利夫兰诊所呼吸研究所过敏和临床免疫学系主任戴维·朗指出，光喷嚏反应通常发生在阳光等明亮的光线下，最经常发生于某人从黑暗走向光亮处时，或者黑暗的房间突然开灯后。这一反应并非由特定波长的光触发，而是由光强变化引起的，反应的严重程度因人而异。

1995年的一项研究发现，在美国阿拉巴马州一家眼科诊所接受检查的约370名患者中，33%的人出现过光喷嚏反应。2019年在中国进行的一项研究也显示，在接受检查的约3400人中，约25%的人表现出这种反应。

科学家尚不确定究竟是什么引发了光喷嚏反应。朗解释说，一种可能性是明亮的光线会刺激三叉神经，三叉神经的分支遍布面部。刺激眼睛神经分支的光线最终也可能刺激鼻子的神经分支。此外，加利福尼亚州基因检测公司23andMe的科学家发现了两个与光喷嚏反应有关的突变。上述阿拉巴马州研究团队则发现，光喷嚏反应可能与鼻中隔偏曲有关。2019年在日本进行的一项研究也发现了这种反应与偏头痛之间的潜在联系。

朗指出，控制这种光喷嚏反应的主要方法是出门时戴上太阳镜。还有一种方法也可能有效：用手指水平地向人中（鼻子中间的凹槽）施压，这种压力或能抵消三叉神经在强光下受到的刺激。