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健康“医”点通

避开这6个防暑降温误区 助你安然度夏

陈子源

2024年06月18日08:48 来源：人民网

近日，中央气象台连续发布高温预警，多地气温突破40℃“大关”。面对酷暑高温，难道只要空调开大、冷饮管够就可以健康“避暑”了吗？天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，有些防暑降温的方法虽然能让人享受暂时的清凉和惬意，却会让健康受损。大众有必要做好知识储备，远离那些习以为常的降温误区。

(责编：方经纶、吕骞)




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