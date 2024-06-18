避开这6个防暑降温误区 助你安然度夏

近日，中央气象台连续发布高温预警，多地气温突破40℃“大关”。面对酷暑高温，难道只要空调开大、冷饮管够就可以健康“避暑”了吗？天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，有些防暑降温的方法虽然能让人享受暂时的清凉和惬意，却会让健康受损。大众有必要做好知识储备，远离那些习以为常的降温误区。