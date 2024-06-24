1型糖尿病和2型糖尿病有什么区别？糖尿病人吃水果要注意什么……权威解答来啦！

1型糖尿病、2型糖尿病，有什么区别？患者要注意什么？

1型糖尿病是一种自身免疫性疾病，由于免疫系统错误地攻击并破坏了自身的胰岛细胞，导致胰岛素功能异常引发的疾病，主要发生在儿童和青少年时期。

2型糖尿病是最常见的糖尿病类型，是由于多种不良因素引起身体无法有效利用胰岛素，而导致疾病。通常发生在成年期，尤其是中老年人群。

1型糖尿病患者必须依赖胰岛素，2型糖尿病主要通过生活方式改变、药物和胰岛素来治疗。

对于1型糖尿病患者，应该严格按照医生的建议进行规律的胰岛素注射，定期监测血糖和酮体水平，防止酮症酸中毒的发生，保持血糖在合适范围。饮食上，注意补充水分，合理安排饮食，避免血糖大幅波动，同时保持规律适度运动。

对于2型糖尿病患者，要坚持按医嘱服用降糖药物/注射胰岛素，定期复查血糖，调整药物剂量，同时避免低血糖。饮食上控制总热量摄入，补充水分，保证充足的睡眠，坚持有氧运动，控制体重。同时要定期检查眼底、肾功能、神经系统和心血管健康，及时发现和处理并发症。

糖尿病患者吃水果有哪些注意事项？

两餐之间适量进食水果，以低升糖指数（简称GI）水果为宜。

即使是低糖水果，糖尿病患者也需要注意食用的量。

夏季可以多吃富含纤维的食物，有助于控制血糖。

适度运动，但避开高温时段。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会