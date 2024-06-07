华润啤酒：积极开展健康企业建设 做好员工健康体检

为有效改善企业环境、提升企业健康管理和服务水平、保障劳动者健康，2019年，国家卫健委等多部门印发了《关于推进健康企业建设的通知》。目前，越来越多企业重视员工身心健康，并积极打造企业健康文化，满足企业员工健康需求，实现企业建设与人的健康协调发展。

“员工的健康是企业最大的财富，保障职工身心健康是企业重要的社会责任，通过提升员工的幸福感和归属感，企业才能持续稳定发展，从而为社会创造更大的价值。”华润啤酒（控股）有限公司（以下简称“华润啤酒”）行政管理部经理刘露在接受采访时如是说。

“企业应以员工的需求为重，从人性化角度出发，迎合当下社会工作方式的变化，在保证员工信息安全的情况下为员工提供便利的体检服务和个性化的健康管理建议。”刘露坦言，在进行企业健康管理中，华润啤酒前期面临着一些痛点。例如，在企业方面，存在体检标准不统一、各下属公司自行采购流程多、全国体检机构套餐不互通等情况；员工对企业健康管理的认知不到位、参与度不高，部分措施难以得到有效执行；健康管理资源有限，难以覆盖员工的个性化需求。在员工方面，职场人群工作压力较大，普遍面临着身心疲惫和身体亚健康等问题，日常不太关注健康管理方面的知识，没有定期体检的习惯；对体检项目的选择以及体检结论中各项指标的含义认知不足等。

刘露介绍，为解决企业健康管理中的痛点，华润啤酒与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）于2023年开展合作，为员工提供了多维度的健康管理服务支持，在升级体检套餐项目、增加可选体检机构、丰富健康主题活动、提升体检满意度等方面取得明显成效。

“增加机构数量，便捷员工选择。依托平安健康，我们新增100余家体检机构，员工可在全国250个城市共750个体检机构按需选择，更便于员工就近安排体检。”刘露说。同时，我们还采购多样化的服务，配备线上医生，为员工提供智能咨询问诊服务。员工从体检预约、更改或取消预约、体检报告查看和解读、线上问诊等均可在线上完成全流程操作，操作更智能。所有员工都配备线上保健医生，可提供7×24小时“一对一”专属服务，解答各类健康疑问。

刘露表示，结合我们的特点，通过开展多场职场健康活动，包括肩颈按摩、健康科普讲座、女性关爱活动等，帮助提高员工参与健康管理的积极性。

肩颈按摩健康主题活动。 受访者供图

刘露提到，部分华润啤酒的生产工厂位于高原地区，当地空气含氧量低，长期缺氧容易导致员工出现心脏病等高原性重大疾病。针对高原地区员工健康风险较高等情况，华润啤酒开展了“我为群众办实事-高原地区”员工体检项目，平安健康积极联络在昌都、拉萨、青海、大理等地医疗机构配合项目落地，免费升级了部分员工肺部CT和心脏彩超等体检项目。同时，为高原地区的员工单独开通重大疾病“就医绿通”预约服务，包括三甲医院专家的门诊、陪诊及住院预约协助服务。

高原地区员工健康体检。 受访者供图

除员工体检外，在员工关爱方面，华润啤酒总部搭建了“七心”员工关爱体系。该体系结合了员工实际需求，从环境、活动、人文关怀等不同领域展开关爱员工的工作。例如，设置不同兴趣小组，员工可自主开展各类健康活动；动员员工积极参加国家机关运动会；举行职工文化节篮球比赛等活动。此外，在营造健康办公环境方面，华润啤酒还设置了母婴室、配置AED和药箱，美化员工休闲区、共享健身房。

刘露表示，华润啤酒一直践行ESG（环境、社会和公司治理）理念，积极融入创新发展新趋势，完善相关制度保障，切实改善作业环境，营造企业健康文化。

“随着健康中国战略的深入推进，企业健康管理将成为越来越多企业的必然选择。”刘露还表示，希望通过分享经验，能够影响更多企业为员工提供更加全面、专业的健康管理服务，共同构建健康、和谐、幸福的企业环境，为助力健康中国战略贡献力量。