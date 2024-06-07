樊泽民：坚定不移持续推进中国儿童青少年近视防控

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次活动以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。教育部体育卫生与艺术教育司卫生健康处副处长、一级调研员樊泽民做主题发言。

樊泽民指出，教育部通过印发“1+N”系列政策文件、建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制、组织实施近视防控评议考核、组建国家近视防控宣讲团、建立全国近视防控宣传教育月制度、部署报送中小学生视力主要监测信息、推进近视防控改革试点、构建区域协同发展机制、推介近视防控科普精品、加强专业人才培养等十项工作，坚定不移地推进儿童青少年近视防控。

今年3月，教育部等四部门联合部署开展第8个全国近视防控宣传教育月活动，在全国儿童青少年近视防控改革试验区和试点县（市、区）所辖的中小学校、幼儿园部署开展近视防控“六个一”试点，探索总结近视防控创新举措和有效方法，让广大中小学生、幼儿、教师和家长都参与到近视防控中来。

教育部还提出，细化近视防控“六个关键”，推动近视防控提质增效。

一是抓牢“幼儿园和小学”关键阶段，把幼儿园作为近视防控“第一道关口”。

二是抓住“视屏类电子产品使用”关键因素，指导学校和家长控制儿童青少年视屏类电子产品使用时长。

三是抓细“六个一”近视防控试点关键环节，强化经常性、常态化近视防控。

四是抓好“教室照明条件改造”关键条件，推动地方教育行政部门和学校全面深入实施“学校明亮工程”，大力改善学校教室照明条件，配备可调节课桌椅。

五是抓实“体育锻炼和户外活动”关键措施，落实课间10分钟活动要求，创造条件开展丰富多彩的大课间活动，保障学生体育锻炼时间，增加户外活动时长。

六是抓严“近视防控评议考核”关键制约，优化近视防控评议考核要点和方法，更加突出目标导向和效果导向，加大近视防控评议考核力度，压实各省级人民政府的近视防控工作责任。