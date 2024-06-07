陈有信：布局早筛早治AI产业，保障人民均质化医疗服务

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”科普对话上，北京协和医院眼科原主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信作为嘉宾进行经验分享。

北京协和医院眼科原主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信

在谈到眼科产业布局的时代发展趋势时，陈有信表示，从最早的白内障、感染性眼病解决方案，到现在随着人口老龄化的加剧，慢病问题越来越凸显出来。产业布局要与时俱进，现在的产业布局中一些超广角的无创设备大量地产生了，比如OCT不但能看到平面，还能看到深部，能看到水肿和其他的一些病变，这些过去是看不到的。最主要的是，必须在基层早发现早诊断早治疗，因此要加强基层的筛查设备布局。比如现在的一款软件，能够看到13种眼底疾病，相当于一个眼科大夫，这种设备就可以部署到基层。

关于人工智能在眼科中的应用，陈有信强调要发展一些便携式的智能设备。上传照片就可以让医生足不出户进行诊断，甚至治疗，使人们享有平等的治疗权利。“中国在眼科方面的人工智能布局做得不错，但由于开发成本过高，到现在仍然会面临无法普及的现实问题。从卫生经济学角度来看，现代科技、互联网远程医疗技术能够改变现状，利用相关AI设备可以做好早筛早治，节省国家医保费用，但这些都需要相关政策的落实。”陈有信说。

陈有信在发言中再次强调了人工智能、互联网、远程医疗对眼科产业布局的重要性，以及对我国眼病治疗的重要性。他建议，要布局发展一些比较适用但没有那么昂贵的技术，作为检查手段第一时间能够筛查出人民群众的眼病，特别是眼底疾病，这些疾病一旦耽误就是不可逆的。