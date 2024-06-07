北京同仁医院副院长魏文斌：推动跨界合作，共筑眼健康生态圈

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”科普对话中，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、首批国家健康科普专家魏文斌进行了深入的交流和分享。他围绕推动眼健康生态圈构建、减缓儿童青少年近视速度发展的突破性技术以及眼健康生态圈核心要素等话题，提出了自己的见解和思考。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长、首批国家健康科普专家魏文斌

在推动眼健康生态圈构建的过程中，魏文斌介绍了跨界合作的重要性。他说，同仁医院与行业内外的合作伙伴在近视防控方面取得了积极的成绩。为了提高筛查效率和准确性，医疗机构和企业共同研发了一体化筛查设备，建设相关平台。在防控管理方面，人工智能技术的应用有助于识别高危人群，为他们提供及时的干预。未来，医疗机构和企业需要在近视防控方法和技术实施方面进一步加强合作，为近视防控提供更多的技术保障、设备保障和管理平台的保障。

在减缓儿童青少年近视速度发展方面，魏文斌提到了一系列突破性防控方法，如低浓度的阿托品、角膜塑形镜和离焦框架眼镜等。“然而，目前尚未找到一种药品或器件能够适用于所有孩子并延缓近视进展。因此，行业应合力寻找更多的防控措施，并在现有技术方法上进行升级，以实现安全性和有效性之间的平衡，推动整个行业逐渐走向美好。”魏文斌说。

关于眼健康生态圈的构建，魏文斌认为它应包括医疗技术、企业、产品、落实系统、制度保障、经济保障等核心要素。在政府主导下，企业、医疗机构和政府职能部门共同协作，以确保近视防控工作真正落到实处，让每个孩子都能受益。他认为，眼健康是一辈子的事，不仅仅就管近视防控这一段，还需要在全生命周期内关注眼健康。因此，构建一个健康完善的眼健康生态圈，需要在政府主导下，让企业、医疗机构、政府职能部门一起形成一个圈，让每一个孩子、每一个需要关照的人都能进入这个圈，实现眼健康和健康中国的目标。