杨智宽：坚持关口前移，守护青少年眼健康发展

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”科普对话上，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽进行经验分享。

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽

针对目前青少年普遍近视的原因以及在产业布局当中应该如何解决这些问题，杨智宽谈到了四个要点：第一，应该关口前移。把更小年龄、更危险人群及早地纳入到近视管理中来。第二，要坚持“一增一减”。增加户外活动，减少持续的近距离工作。第三，加强科学研究，把一些好的预防控制近视的产品服务于广大青少年儿童。第四，要坚持健康教育科普。

在治疗弱视方面，对于如何加强筛查和早期干预，杨智宽首先介绍了弱视的表现，如果孩子的视力达不到正常年龄组的下限就算弱视，比如3-5岁的孩子要达到0.5以上，5岁到7岁的孩子要达到0.7以上。他介绍，弱视治疗最重要的就是早期筛查。弱视的治疗取决于早期发现，发现得越早，程度越轻，家长配合度越高，效果越好。在弱视治疗产业布局方面，杨智宽提出首先需要有效果更好更简便的筛查设备，其次他也希望能在弱视机制上有更进一步的研究。

谈到近视的预防，杨智宽分享了其团队在云南丽江某实验学校模拟的“自然教室”，即把教室模拟成课外上课环境，设置好光照强度参数和自然环境分辨率参数。根据结果判断，与原来使用白墙的教室相比，眼轴的增长有明显的差异。对于近视形成的原因，他表示每个人的近视原因都不一样，近视防控问题要综合施策，由政府、教育部门、医疗部门、家长等多元主体共同参与；技术层面需关口前移，综合采用光学、药物、手术等多元手段。