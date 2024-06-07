南开大学视光科学研究院李丽华：关口前移分级管理 推动近视防控成果持续向好

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”科普对话上，南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华就近视防控的重点以及儿童干眼症的治疗和预防等话题展开深入探讨。

南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华

在谈到近视防控的重点时，李丽华强调了“早”和“小”的重要性。她认为，早筛、早期监控、早期预警、早期干预是青少年近视防控的关键。在幼儿园时期，就应该开始进行眼健康教育和防控工作。同时，她还提到了建立家庭眼健康档案的重要性，以便长期跟踪和记录孩子的眼健康状况。如果能够把住关口前移，在幼儿园时期把防控、宣教真正做到位，可以推迟很多孩子发生近视的年龄。

李丽华认为，角膜塑形术、离焦框架眼镜和低浓度阿托品等技术和产品可以帮助延缓近视的快速发展。但同时需要注意，即使是相同的年龄、度数，用到的矫正手段、近视控制的手段也不一样。李丽华提醒家长们，新技术和新产品都有明确的适应症和禁忌症，需要根据孩子的实际情况，个性化选择适合的防控手段。

李丽华表示，要想实现对青少年近视的有效管理，需要采取分级管理的策略。从近视的预防、矫正、延缓近视的发展、预防高度近视以及并发症的发生，对近视进行分级管理是至关重要的。通过将近视上升到管理层面，并借助于新设备、新矫正方案、新技术，未来更多的孩子将能够享受良好的视觉体验，近视防控成果也将越来越好。

关于儿童干眼症的治疗和预防，李丽华指出，儿童干眼症的主诉不如成人明显，因此家长们需要特别关注孩子的行为变化。儿童干眼症与视频终端的使用、用眼环境、视觉功能、配戴接触镜等因素有关。对于已经出现的干眼问题，找到引起干眼的原因，对因处理、对症治疗，同时，家长们应该改变孩子的学习环境、阅读环境以及配戴环境，以避免从轻度的干眼变成中度或更严重的情况。