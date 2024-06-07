解放军总医院李朝辉：构建眼科多学科诊疗模式，全力守护患者眼健康

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”科普对话上，解放军总医院眼科医学部主任、主任医师李朝辉进行经验分享。

解放军总医院眼科医学部主任、主任医师李朝辉

手术治疗是白内障的主要治疗方式。飞秒激光辅助白内障手术是近年来白内障手术技术的重大突破之一，关于这一新技术的优劣势及应用，李朝辉表示，飞秒辅助能够帮助精准屈光白内障及一些复杂白内障手术顺利完成，但缺点也很明显，包括设备庞大、病人花费增加、不能做整个手术而只能作为辅助，以及术后干眼症等不良反应。李朝辉表示，任何新技术的出现都有其必然性，都伴随社会科技发展及人类需求而生，飞秒激光辅助白内障手术技术未来仍有较大开拓空间。

眼睛是人体最精密的光学器官，眼病的发生往往与身体其他部位有着千丝万缕的联系，多学科交叉融合成为眼科医疗的显著特征。对此，李朝辉表示，眼科疾病与全身疾病的关联性强，比如相当一部分葡萄膜炎都是全身疾病在眼部的表现，部分肿瘤的鉴别诊断也是由全身疾病转移而来。眼科发展进程与神经内外科相关性强，解剖层面与耳鼻喉科、口腔科密切相关，还与内分泌等内科有关。因此，眼科领域的发展规范，势必要与许多科室深度融合，从这一层面讲，多学科联合诊治或成为眼科医疗的重要趋势，在整合各类资源手段的基础上，解决病人的根本问题。