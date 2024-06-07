“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进南昌

6月1日，由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟（以下简称中国肿瘤MDT联盟）发起的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进江西南昌，来自全国各地的专家学者围绕“提升肿瘤多学科诊疗能力”等相关议题展开交流学习。

“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”现场

《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15%。江西省卫生健康事业发展中心副主任赵菊红介绍说，中国肿瘤MDT联盟致力于推动MDT理念和实践的普及与发展，进一步提升了肿瘤专业医生的多学科诊疗能力，为患者提供更加精准有效的治疗方案，助力提高肿瘤患者诊疗质量。

“肿瘤MDT通过外科、肿瘤、影像、病理等多学科医生的会诊探讨，有助于肿瘤患者获得更好的诊疗方案。”南昌大学第一附属医院消化病院副院长李正荣说，让肿瘤患者的治愈率不断提高，是中国肿瘤MDT联盟举办系列专病培训的初衷。相信通过肿瘤MDT系列专病培训的开展，将助力全国各地医院肿瘤规范化诊疗能力的提升。

“中国肿瘤MDT联盟‘肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目’系列工作的开展，为全国各地多学科专家提供了一个良好的学习交流平台，让各地专家不断加深对肿瘤诊疗的认知，给肿瘤患者带来更优的治疗方案。”解放军总医院普通外科医学部主任医师卫勃说。

江西省肿瘤医院副院长易波说，希望通过中国肿瘤MDT联盟的相关工作，提高基层肿瘤专科医生对MDT规范化、标准化、同质化的重视度。同时，通过中国肿瘤MDT联盟这个平台，让不同的诊疗中心能够共享医疗资源，让MDT多学科诊疗标准能更好地推行，最终使患者获益。

南昌大学第一附属医院肿瘤科主任医师项晓军同样认为，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”系列工作的开展，有助于增强医生多学科诊疗能力，推动肿瘤治疗的规范化、同质化以及个体化，为患者健康保驾护航。

“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”现场

培训现场，还开展了“MDT组织与实施”交流与“MDT病例讨论”环节。与会专家围绕“2024 CSCO转移性结直肠癌指南更新”“合并不确定性肺结节的结直肠癌的处理”“江西省肿瘤医院MDT组织与实施经验”等主题进行学术交流。同时，围绕“一例高龄晚期转移性结直肠癌综合治疗长期生存病例”“双重癌多线治疗病例”进行了病例讨论并提出了专业的诊疗建议。