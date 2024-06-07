2024国民视觉健康科普公益行动在京启动

人民网北京6月7日电 （记者杜燕飞）由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”5日在京启动。本次公益行动以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在分享眼健康领域的最新研究成果、临床经验和政策实践，普及科学、有效的近视防控策略和方法，为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。

“2024国民视觉健康科普公益行动”启动现场。人民网 任峰涛摄

国家市场监督管理总局计量司二级巡视员王英军表示，近年来，国家市场监管总局配合教育部、卫健委等相关部门共同推进实施《综合防控儿童青少年近视实施方案》，在突出政策保障、强化监督检查、加强执法力度、强化技术支撑等方面推进相关工作。下一步，将继续抓好做实儿童青少年近视防控的相关工作，会同有关部门共同守护视觉健康。

“我们发挥专业部门优势，以儿童青少年近视防控技术指导为切入点，努力推动相关政策方案的落地实施。”国家疾控局卫生与免疫规划司学校卫生处主任汪萌表示，下一步，将贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，与相关部门、学校、社区、家庭和社会各界紧密合作，全力推进儿童青少年的近视防控工作。

教育部体育卫生与艺术教育司卫生健康处副处长、一级调研员樊泽民表示，教育部作为近视防控的牵头单位，近年来通过印发“1+N”系列政策文件、建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制、组织实施近视防控评议考核、组建国家近视防控宣讲团、建立全国近视防控宣传教育月制度、部署报送中小学生视力主要监测信息、大力推进近视防控改革试点、构建区域协同发展机制、推介近视防控科普精品、加强专业人才培养等工作，推进中国儿童青少年近视防控。

“要关注全生命周期的眼健康，建立完善的眼健康服务体系，从预防、筛查、诊治到康复的全程着手建立眼科医、防、康复相结合的协作机制。”复旦旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任、国家卫健委暨中国医科院近视眼及相关眼病重点实验室主任孙兴怀表示，加强基层和一线医务人员的急救能力培训，建成有效联动的区域性三级救治网络。

温州医科大学眼视光学院执行院长、附属眼视光医院副院长（兼），教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团秘书长陈洁说，通过大规模儿童青少年近视防控信息化平台，可建立“一生一档、档跟人走、不可修改”的视觉健康数字档案，精准掌握近视率、矫正率面上数据，并对个体开展个性化的智能管理，起到及时预警、精准指导核心作用。

在科普讨论环节，与会眼科领域的专家围绕“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”以及“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”话题展开交流，分享观点。

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽表示，近视防控问题要综合施策，由政府、教育部门、医疗部门、家长等多元主体共同参与；技术层面需关口前移，综合采用光学、药物、手术等多元手段。

北京协和医院眼科原主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信认为，眼科产业布局需与时俱进，推动技术对医疗器械研发的赋能与助力，增加先进医疗设备供给，探索智能设备及工具，增强基层医疗服务的可及性。

“眼健康生态圈应包含医疗技术、企业、落地系统、制度保障、经济保障等核心要素，汇聚各方力量，方能将近视防控真正落到实处。” 首都医科大学附属北京同仁医院副院长、首批国家健康科普专家魏文斌认为。

在解放军总医院眼科医学部主任、主任医师李朝辉看来，眼科疾病很多都与全身疾病相关联，多学科联合攻坚疑难眼病或成为未来眼科发展的重要趋势。

“青少年近视防控重点在于关口前移、分级管理，从预防、矫正、延缓近视发展、高度近视及并发症、合并眼病等方面进行管理，借助新设备技术及矫正方案，巩固近视防控成果。”南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华说。