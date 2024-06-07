侯美芹：聚焦高质量产品服务供给，守护全民全生命周期眼健康

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”科普对话上，沈阳兴齐眼药股份有限公司总监侯美芹进行了经验分享。

沈阳兴齐眼药股份有限公司总监侯美芹

当前，眼健康管理已不再局限于某一时期或某一类人群，而是以全生命周期视角，涵盖全年龄阶段的普遍眼健康管理。对此，侯美芹表示，作为国内专注眼健康数十载的医药企业，兴齐眼药聚焦全年龄段、全生命周期眼健康相关疾病领域的产品研发与创新，致力于解决临床未满足的治疗需求，为广大眼科医疗机构和患者提供高质量的眼科药品和服务，希望实现“每个人都享有一双健康明亮的眼睛”的美好愿景。

在谈及重点药物研发工作时，侯美芹介绍，低浓度阿托品滴眼液可作为近视矫正控制的方式之一。兴齐眼药在2014年就正式开发立项近视药品研发，成为较早地开展低浓度阿托品滴眼液用于延缓儿童近视进展临床研究的企业。通过开展药物临床及非临床研究，在评估儿童用药安全性及有效性上积累了大量的循证数据。

侯美芹指出，在高质量推进儿童青少年近视防控工作方面，要提高近视防控的知晓率、防治率以及药物的合理规范应用。为夯实近视防控科普力量，兴齐眼药与专业媒体及学术平台积极开展合作，持续推进关于近视影响因素、危害等知识科普工作，旨在传播早防早控、专业防治手段、合理规范用药、长期管理定期随访等眼健康管理理念。

在发言最后，侯美芹表示，近视防控是持久战，需携手多方力量，协作开展近视防控工作，守护青少年清晰“视”界。