王利华：凝聚协同发展合力 助力眼健康事业发展

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。在“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”科普对话上，中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组副组长、华厦眼科医院集团山东区域业务总院长王利华分享了关于儿童青少年视觉健康的临床经验与思考。

中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组副组长、华厦眼科医院集团山东区域业务总院长王利华

据王利华介绍，儿童视觉发育往往需要经历一个复杂的过程，不同阶段呈现不同特征，视觉健康管理也各有侧重点。对于不同年龄段视觉发育所呈现的特点，他也进行了详细介绍。他表示，人在出生以后，在正常的视觉环境刺激下，视功能会不断发育和完善。6周-3个月是婴儿固视反射建立的关键时期，需重点关注致盲性眼病如先天性白内障；2岁之前是人类视觉系统发育最快的、对环境的变化最敏感的时期，该时期是视觉发育的关键期；再往后到12岁，视觉系统对异常的视觉刺激也非常敏感，被称为视觉发育的敏感期。

王利华称，在儿童视觉发育的关键期和敏感期内，单眼斜视、未矫正的屈光参差、未矫正的高度远视和散光都可以引起弱视。我国目前有很多儿童及成人患者深受弱视这一健康问题的困扰。值得注意的是，弱视的治疗效果与年龄密切相关。年龄越小，治疗效果越佳，且只能在视觉发育的敏感期才能治愈，其最佳治疗最佳年龄为3-6岁。因此，应对弱视，应做到早筛查、早治疗。

弱视治疗除了把握“黄金治疗期”，还需学校、家长、医生三方通力合作。王利华指出，学校应每年组织儿童进行视力检查与屈光筛查，及时发现危险因素；家长应经常观察儿童眼睛是否追物、遮盖单侧眼睛有哭闹和厌恶等表现，尤其对3岁以上儿童应及时检查视力；医生应加强儿童眼保健的科普教育，可定期组织专业人员进校进行筛查。

王利华表示，华厦眼科深耕眼科专科领域二十年，致力于全方位守护国民视觉健康，始终发挥人才、技术、学科及全国连锁优势，扩大优质医疗服务覆盖范围，为眼科事业发展提供有力支撑。未来，将继续围绕“医、教、研、防、公益”五位一体协同发展，为增强公众眼健康意识积极助力，为满足全民全生命周期眼健康需求贡献力量。