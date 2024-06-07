孙兴怀：完善眼健康服务体系 关注全生命周期眼健康

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次论坛以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任、国家卫健委暨中国医科院近视眼及相关眼病重点实验室主任孙兴怀以“关注全生命周期的眼健康”为题做科普演讲。

2024年6月5日，复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任孙兴怀在“2024国民视觉健康科普公益行动”上作主旨发言发言。宋红海摄

孙兴怀在发言中介绍了与年龄相关的眼病，如屈光不正、干眼、白内障、青光眼、老花眼、黄斑变性等。他提到，白内障、青光眼、黄斑变性等是可以导致视力残疾和致盲重要疾病。尽管屈光不正、干眼、老花眼不会导致失明，但是会导致视觉质量降低，干扰患者的精神状况，需要高度重视。“我们要重视的是可治疗、可控制的疾病，如果是不能治愈的疾病，我们希望预防它的发生，早发现早干预，不至于到了残疾和盲的程度再去就诊。”孙兴怀说。

孙兴怀在发言中强调了眼病筛查的重要性。他指出，眼病筛查对于已经具备有效干预手段，能够控制进展的疾病是非常有利的，像青光眼、糖网病、黄斑变性等。与此同时，眼病筛查要关注老人和孩子这两个特殊年龄段群体，儿童群体因为视觉发育在关键期，早发现早治疗对其预后影响极大，例如斜弱视、先天性白内障以及屈光不正等。另外老年人也是高发群体，及时干预可以减少社会家庭的负担，提高整个社会的健康水平。

“眼病的预防科普很重要，但是只靠科普还不够，一定要有强制的措施。”谈到眼外伤的致残致盲，孙兴怀提到，眼外伤的致残致盲极大程度上取决于职业暴露，需要制定和执行强制性的保护措施。同时，要加强基层和一线医务人员的急救能力培训，建成有效联动的区域性三级救治网络。他建议，要建立完善的眼健康服务体系，从预防、筛查、诊治到康复的全程着手建立眼科医、防、康复相结合的协作机制。包括医疗机构与疾病预防控制机构之间的衔接、医疗机构与康复机构之间的衔接、医疗机构内三级医疗网络适宜与先进技术相结合，以及中西医结合措施。

“希望我们能够落实世界卫生组织以人为本的综合眼健康全球行动，希望每一个民众都拥有一个健康的视觉，能够享受美好生活。”孙兴怀表示，当前我国眼健康事业还存在服务链分散、模式落后、研发创新不够等问题，展望未来，随着信息技术的快速发展，眼科医疗将走向高科技化、专业化、标准化、智能化、融合化、国际化。