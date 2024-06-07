汪萌：全力推进儿童青少年的近视防控工作

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次论坛以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。

国家疾控局卫生与免疫规划司学校卫生处主任汪萌在发言中表示，国家疾控局卫生免疫司发挥专业部门优势，以儿童青少年近视防控技术指导为切入点，努力推动相关政策方案的落地实施，重点在以下几个方面开展工作。

一是全面开展近视监测和干预。持续进行儿童青少年近视相关监测，动态评估学生近视率变化趋势及其影响因素，积极推广近视防控适宜技术应用，从而更加精准地指导各地落实防控措施。目前，监测已覆盖所有区县。国家疾控局最新的监测数据显示，2022年我国儿童青少年的总体近视率为51.9%，相比2021年下降了0.7个百分点，与2018年的数据相比下降了1.7个百分点。这一数据反映了近视防控工作的积极成效。

二是加强部门联动综合施策。各级疾控部门与教育、卫生健康、体育等相关部门紧密合作，形成强大的部门合力，通过专家进校园、中小学健康月等活动，以及改善学校教学生活环境等实际措施，共同推进近视防控工作的深入进行。

三是科学指导近视防控。发布《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》《学生常见病多病共防技术指南》，针对学生群体普遍存在的近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、心理健康问题等，构建三级防控体系，以行为与环境干预为主要抓手，推动学生常见病同防同控，全面保障学生健康。

四是提升公众健康素养。通过开展现场宣传活动、专家在线访谈、报刊专栏报道等丰富多样的形式，加强近视防控知识和技能宣教，使学生、家长和教师掌握保证足量户外活动、保持良好读写姿势等知识，提高视力健康素养。

五是提高专业技术水平。加强全国疾控系统儿童青少年近视防控专业队伍建设，开展近视监测专业技术人员培训，进一步规范监测方法、数据分析、质量控制等技术要领，提高专业人员近视防控技术水平。

下一步，国家疾控局将深入贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，与相关部门、学校、社区、家庭和社会各界紧密合作，全力推进儿童青少年的近视防控工作。“我们将进一步加强监测和干预，继续推广近视防控适宜技术，加大专业人员培训和技术指南普及的力度。”汪萌说。