王英军：为提高视力防护眼科治疗水平提供技术支撑

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次论坛以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。

国家市场监督管理总局计量司二级巡视员王英军在主题发言中表示，近年来，市场监管总局配合教育部、国家卫健委等相关部门共同推进实施《综合防控儿童青少年近视实施方案》，在突出政策保障、强化监督检查、加强执法力度、强化技术支撑等方面扎实推进相关工作。

在突出政策保障、明确工作任务方面，市场监管总局及时按照规定出台实施方案和分工方案，提出贯彻落实的措施，细化责任分工。多次配合参与教育部、国家卫健委等有关部门召开专题会议，积极配合出台关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作等系列文件，并加以推动落实。

在强化监督检查方面，市场监管总局加强眼镜制配场所计量的监管、相关产品的召回和监督抽查力度，以及医疗器械领域的监管。2023年，共召回与儿童青少年近视相关的儿童本册类产品共22批次，涉及数量65.41万件；抽查眼镜架、眼镜镜片产品325批次，抽查不合格率为2.5%。

在加强执法力度，打击违法行为方面，市场监管总局加大产品质量执法力度，加大虚假广告查处力度，开展重点领域反不正当竞争专项执法行动。2023年共查处眼镜和眼镜片类产品质量违法案件359件，涉案货值50余万元，有力地净化了眼镜和眼镜片类产品质量违法行为的土壤。

在强化技术支撑、提高服务质量方面，市场监管总局开展近视防控标准化工作以及近视防控认证工作，并指导开展视觉产品比较实验。2023年市场监管总局（标准委）制定发布了《眼科光学 接触镜 第8部分：有效期的确定》等3项眼科医疗器械产品国家标准，《中医临床名词术语 第8部分：眼科学》等中医眼科学基础术语标准以及《眼镜镜片 光致变色镜片》等眼镜镜片产品标准。共颁发眼光配镜服务认证证书95张，联合验光配镜机构为儿童青少年提供免费的校外视力筛查超17万次，纠正验光配镜错误1700余起，建立了儿童青少年近视防控档案约4.2万份，惠及近70万近视儿童。

王英军表示，市场监管总局将持续深入贯彻落实党中央和国务院关于近视防控工作的决策部署，坚持问题导向，强化综合施治，继续抓好做实儿童青少年近视防控的相关工作，会同有关部门共同守护视觉健康。