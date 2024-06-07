温州医科大学眼视光学院执行院长陈洁：全方位推动近视防控科普

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次论坛以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。

温州医科大学眼视光学院执行院长、附属眼视光医院副院长（兼），教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团秘书长陈洁分享了儿童青少年近视防控的实践经验和研究成果。

温州医科大学眼视光学院执行院长、附属眼视光医院副院长（兼），教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团秘书长陈洁发言。宋红海摄

陈洁在科普演讲中介绍了儿童青少年近视防控的实践经验以及近视防控智慧筛查应用体系、高度近视光学相干断层弹性成像技术、高度近视微血管病变超高分辨率成像技术等多项研究成果。

陈洁介绍，通过大规模儿童青少年近视防控信息化平台，可建立“一生一档、档跟人走、不可修改”的视觉健康数字档案，精准掌握近视率、矫正率数据，并对个体开展个性化的智能管理，起到及时预警、精准指导的核心作用。截至目前，数字档案已经完成了对全市的12次健康普查，实现了查得快、查得准的突出效果。

在探索高度近视光学相干断层弹性成像技术、高度近视微血管病变超高分辨率成像技术方面，陈洁表示，高度近视眼会加速向病理性近视的发展，病理性近视就有可能造成低视力和致盲。因此其团队在研究过程中发现和探索了一套关于光学相干断层弹性成像技术，并且把这一套技术研发成产品，形成了多模态光学相干断层弹性成像设备，再用这套设备进一步去发现高度近视发生发展中眼底微血管的病变，因为眼底微血管病变需要超高分辨率的微血管成像技术来完成。

谈及全方位推动近视防控科普的实践，陈洁表示，围绕科普工作，教育部近视防控秘书处做了一系列的工作。“2019年我们成立了近视防控第一届专家宣讲团，80多位专家通过1000多场讲座和科普宣教影响了近1亿人。2022年第二届近视防控宣讲团又在原来的基础上进行了扩充，由原来的专家宣讲团发展成为专家宣讲团、校园长宣讲团，以及家长宣讲团、行政部门宣讲团、大学生宣讲团。”陈洁谈到，全国综合防控儿童青少年近视宣讲团历时两年多的时间，通过线上线下宣讲，受益人群超3亿人。未来，近视防控工作还将不断发展，希望各方携手为共同近视防控贡献力量。