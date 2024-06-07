中国发布首个认知中心地图

本报北京电 （记者熊建）日前，在2024年认知障碍疾病专科建设工作推进会上，来自全国657家医疗卫生机构的1308名认知障碍疾病领域专家和学科骨干共同见证了我国首个认知中心地图发布（https：//aa.d4t.cn/HC8ayP）。

近年，随着老龄化社会的到来，认知障碍疾病的防控逐渐成为备受关注的公共卫生重点。增强公众对认知障碍疾病的防控意识，提高各级医疗机构的临床诊治水平，推动优质医疗资源的充分扩容和区域均衡布局，是降低认知障碍疾病患病率增速的关键举措。为此，国家卫健委能力建设和继续教育中心于2021年启动了认知障碍疾病专科能力建设项目。

该项目由首都医科大学宣武医院牵头推进，依托国家神经疾病医学中心，以认知中心建设为纽带，链接各省市、各级医疗卫生机构，打造三级联动的认知障碍疾病闭环防治转诊体系，并在全国范围内广泛开展疾病科普宣传、老年认知功能筛查与干预、专科人才专项化培训等，从而为老年群体提供优质便捷的疾病防控和诊疗服务。

此次发布的认知中心地图是项目组历经3年统筹建设而成，覆盖了31个省份，并根据各认知中心的专家数量、诊疗水平、服务能力等进行了细致的分类。目前，全国范围内已建成23家核心高级认知中心、281家高级认知中心以及298家记忆障碍防治中心（含建设单位），合计达到602家。通过认知中心地图，患者和家属能够准确获取周边专业医疗资源信息，结合自身的实际需求和病情，第一时间找到最合适的诊疗与康复机构，及时得到认知功能诊疗服务。

项目专家组组长、首都医科大学宣武医院常务副院长唐毅表示，认知中心地图不仅是一张为广大群众提供服务的指示图，更是一张能够促进认知障碍疾病医疗资源配置下沉与再优化的“蓝图”。认知中心地图将更多基层医疗卫生机构纳入认知中心体系，通过认知中心的规范化建设，建立上下级医院转诊流程与机制，极大地促进了医疗资源的共享与均衡分布，缓解部分地区，特别是基层和老少边穷地区疾病诊疗能力不足的状况，推动我国认知健康服务体系的完善与发展。同时，随着认知中心地图的广泛使用和数据的不断更新，将为政府和相关机构提供决策支持，更科学地规划和布局医疗资源，为建立和完善认知健康服务体系提供坚实助力，为推动健康中国建设和健康老龄化贡献力量。