全科医生队伍建设加快推进（健康焦点）

图①：北京大学第一医院大兴院区全科病房，全科医学科主任迟春花（右二）在查房。

北京大学第一医院供图

图②：杭州市上城区凯旋街道社区卫生服务中心，浙江大学医学院附属邵逸夫医院全科医学科带教老师吴丽红（右一）在进行示范带教。

中国医师协会供图

图③：河南科技大学第一附属医院的带教老师张宾（左二）在培训全科住院医师。

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国家卫生健康委公布的数据显示，我国每万人口全科医生已由2020年的2.9人提高至2022年的3.28人。全科医学人才队伍建设是分级诊疗制度的“网底”工程。近年来，我国全科医生队伍建设取得重要进展，院校教育、毕业后教育、继续教育相衔接的全科医生培养体系基本形成。

我国全科医学教育起步晚、全科医生需求量大，仍然存在一定的发展瓶颈。各地在建立完善全科医生教育培养模式方面有哪些经验？如何提高全科医生的职业认同感？近日，记者在北京、浙江、广东等地进行了采访。

全科医学服务“主战场”在基层，各地积极探索创新

“社区全科医生最重要的是做好常见病、多发病诊治和预防保健，满足社区居民在家门口的就医需求。”说起自己的工作，90后全科医生禚小琪颇为自豪，“社区很多患者都有慢性病。我刚工作不久时，有名患者血糖、血压控制得非常糟糕，我建议他去完善检查，后来为他调整了药物。看到他状态逐渐好了起来，我也特别有成就感。”

禚小琪在北京市西城区什刹海社区卫生服务中心工作已经3年多。在成为一名社区全科医生之前，她通过了5年临床医学本科教育、3年全科医生规范化培训。如今，已经有越来越多像禚小琪这样的年轻全科医生走上岗位。

与专科医生相比，全科医生的诊疗范围更广。在社区门诊，禚小琪越发意识到，全科医生需要具备综合诊疗能力，为社区居民提供个性化、连续性的医疗服务。“这对我也提出了更高的要求，需要把各专科的知识融会贯通，做出更加准确的诊断。”她说。

“全科医生的工作地点大部分在社区卫生服务中心、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构。”中华医学会全科医学分会主任委员、北京大学第一医院全科医学科主任迟春花告诉记者，整体来说，全科医学服务的“主战场”始终在基层，如何赋能基层医生、整合基层资源是一个长期课题。

全科医学人才培养是我国基层医疗服务体系建设的基石。我国全科医生培养的主流模式是“5+3”，即先接受5年的临床医学（含中医学）本科教育，再接受3年的全科住院医师培训。同时，以“3+2”助理全科医生培养、全科医生转岗培训、订单定向全科医生培养等为补充方式，加大全科医生培养力度，并持续推进继续医学教育质量，不断提高全科医生数量及职业发展和服务水平。

2018年1月，国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》提出，到2030年，城乡每万名居民拥有5名合格的全科医生，全科医生队伍基本满足健康中国建设需求。

“目前，我国毕业后全科医学教育制度建设实现了突破。但相比每万名居民拥有5名全科医生的要求，人才培养仍存在较大缺口。”迟春花告诉记者，我国2014年正式开始全科住院医师规范化培训，经过“5+3”全科医生规范化培训的医生仍然较少。加快培养全科医学人才，还需要进一步完善薪酬待遇、学科建设、职称晋升等制度。

目前，各地正在积极建立全科医生培养和使用制度。浙江通过医教协同，省内医学类高等院校逐步开设全科医学专业教学工作，改革全科医生薪酬制度，完善全科医生聘用管理；上海长宁区启动社区卫生全科医师职业能力提升行动，在夯实全科医师常见病、多发病诊疗技能的基础上，着重提升危急重症诊前识别转诊、诊中协同处置、诊后延续治疗和康复的能力……

探索建立全科医生继续教育和培训模式，持续提升服务能力

“以前参加的培训多数是集中上课，到医院参加查房。这次培训是导师带教和一对一指导，灵活性很强。我可以选择适合自己的轮转科室，定期提交学习计划、工作日志等作业，解决了很多在临床工作中碰到的难题。”来自北京市西城区展览路社区卫生服务中心的全科医生李艳霞说。

李艳霞参加的是北京市西城区卫生健康委、西城区社管中心与北京大学医学部全科医学学系、北京大学第一医院全科医学科开展的“西城区社区全科医生师资骨干培训项目”。该项目旨在培养具备不同专业方向岗位胜任力的全科医生骨干，提升基层医疗机构全科师资带教力量与综合素质。

“近年来，越来越多二、三级医院也设置了全科医学科，他们除了对常见病、多发病患者进行诊疗，还有一项重要任务，就是承担全科专业住培师资培训、培养全科专业住院医师以及与社区进行双向转诊。”迟春花认为，提升基层全科医学服务能力，不仅要提升医疗能力，还要通过搭建以社区为基础的全科医学科研协作平台，让基层全科医生能真正参与到医疗、教学、科研中来。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院创建了“医共体框架下全科医生培养教共体模式”。来自浙江德清县的高级全科医师，每年前往邵逸夫医院全科医学基地进行一对一集中脱产培训3个月。德清县下渚湖街道社区卫生服务中心副主任医师陈伟武说：“以前带教以经验为主，现在依托教共体模式，基层全科医生教学更加标准化、体系化，有效提升了基层全科医学教学水平及诊疗能力。”

“做实线下教学，做优线上学习，充分利用数字赋能，提高培养效率和管理效能。”邵逸夫医院全科医学科带头人方力争介绍，2021年，医院建起教共体全科医生线上教学平台，省级专家授课下沉至乡村，村级全科医生通过手机APP就能获得县级同质化培训。

“我们的目标是激发基层人员学习的内驱动力，建立基层医生愿学愿教的激励约束新机制。”方力争说，医院积极对接卫生行政部门，完善管、育、用并举的保障机制，建立内部人才柔性流动机制，实现合理轮岗、有序流动，拓宽全科人才职业前景和发展平台。

医院与社区深度融合，推动全科医学科发展

“让全科医生留得住、用得上，关键是要完善职称评聘和相关激励机制，给予全科医生更多施展才华的机会。”迟春花说。

家住深圳市龙华区龙华街道景乐新村的王文法身患糖尿病多年，不久前出现视物模糊和双足末梢麻木症状。得知他的病情后，龙华区人民医院集团景乐社康中心的签约家庭医生迅速行动，联系龙华区人民医院内分泌科的双向转诊联络员，开出了住院证并上传住院通知。当天，王文法就住进了医院。

“整个接诊、转诊、入院流程非常顺畅，社康中心派人一对一陪同导诊，大大缩短了等待时间。”景乐社康中心负责人张文君说，在社康中心就可以完成包括缴费在内的住院前所有环节。

这得益于去年3月龙华区启动的“院社融合”改革。龙华区人民医院院长吴传安介绍，全科医学科与30家社区健康服务中心同属于深圳市龙华区中心医院区域性医疗集团，双方保持上下联动，在双向转诊、延续照护、人才培养、医防融合等方面深度合作，使“院办院管”的优势得到充分发挥。

龙华区人民医院将CT、无痛胃肠镜、核磁共振等检查项目下沉至社康中心，社康中心全科医生可直接开单，能够完成300多项检查检验项目；组建由社康中心的全科医师、护士和医院专科医师、公卫医师以及社区网格员构成的645个家庭医生团队，全面铺开以户为单位的家庭医生签约服务……一系列举措不仅提升了基层医疗机构服务能力，也为基层全科医生发挥才干提供了更广阔的舞台。

毕业于同济大学的张文君主动选择到景乐社康中心做一名全科医生。“在社康中心，个人价值更能得到体现。按照规定，全科医生的待遇不低于医院集团同等级别专科医生的1.1倍。”张文君说。

“高效的转诊机制，不仅能让患者便捷享受三甲医院的优质医疗资源，还能解决下转难题，让医疗资源运转更高效，让患者得到全周期的健康服务。”吴传安说。

推动全科医学发展，需要深化医改，全面提高全科医生职业吸引力。比如，北京大学第一医院全科医学科面向北京密云区19家社区卫生服务中心全科医生开展进修培训，进修结业考核优秀的全科医生在北京大学第一医院办理多点执业——在全科医学科出门诊、管病房，并以全科医学科为纽带，建立“全专共管模式”和“慢病共同管理”机制。在复旦大学附属中山医院，全科医学科参与了上海市试点“1+1+1”签约服务组合，即居民个人在与1名家庭医生签约的基础上，再自愿选择1家区级、1家市级医院作为转诊的上级医院。

《 人民日报 》（ 2024年05月31日 19 版）