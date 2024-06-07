第77届世界卫生大会日前在瑞士日内瓦举行。本届大会的主题是“一切为了健康，人人享有健康”。中国代表团团长、国家卫健委副主任曹雪涛在大会上表示，中国始终致力于促进全球卫生事业发展，60余年来累计向亚、非、拉、欧和大洋洲的76个国家和地区派遣援外医疗队员3万人次，援建医疗卫生设施共130余所，诊治患者近3亿人次，为推动全球卫生公平和可及作出了实实在在的“中国贡献”。

对此，赤道几内亚卫生与社会福利部部长翁多在北京与国家卫健委党组书记雷海潮会见时表示，赞赏中国卫生健康事业发展成就，感谢中方长期对赤道几内亚医疗卫生事业的无私援助，特别是援赤几中国医疗队50多年来为增进当地民众健康福祉作出的积极贡献，表示愿进一步加强双边合作，不断提升该国医疗卫生水平，携手造福两国人民。

以人民为中心，持续推进健康中国建设

本届世界卫生大会就一系列卫生健康的重点议题做出了关键决定，包括批准世卫组织2025—2028年战略，即《第十四个工作总规划》，以应对气候变化、老龄化、传染病、非传染性疾病和科技进步等大趋势对健康的影响。这将是推动卫生体系转型、构建强大的初级卫生保健和公共卫生服务的机遇窗口。

当地时间5月28日，曹雪涛在大会一般性辩论发言中指出，中国政府坚持以人民为中心，持续推进健康中国建设，在促进全民健康覆盖方面取得了显著成效。

首先，人民健康状况不断改善，人均预期寿命由2010年的74.8岁提高到2021年的78.2岁。2023年孕产妇死亡率为15.1/10万，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率为4.5‰和6.2‰，妇幼健康核心指标位居全球中高收入国家前列。

其次，政府财政投入持续增加，患者就医负担逐步减轻。完善国家药品集中采购制度，个人卫生支出占卫生总费用比重从2012年到2022年下降了7%，健康公平性持续改善。

此外，着眼推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层，坚持以全科医生为重点发展基层卫生人才队伍，提高医疗卫生服务能力。中国已建成了世界上规模最大的医疗卫生服务体系，90%的城乡家庭15分钟内能到达最近医疗点。

曹雪涛表示，当前2030年可持续发展议程落实进展远不及预期，各国必须携起手来，推动卫生健康事业高质量发展。中国愿继续支持世卫组织发挥领导协调作用，对全球卫生治理体系进行必要合理改革，切实提高广大发展中国家代表性和话语权。中方愿与国际社会加强合作，落实全球发展、安全、文明三大倡议，推动构建人类卫生健康共同体。

着力构建整合型医疗卫生服务体系

当地时间5月27日，在第77届世界卫生大会期间，中国与南非、阿联酋共同举办了“促进以人为本的整合型医疗卫生服务体系建设，落实全民健康覆盖”主题边会。

边会由清华大学万科公共卫生与健康学院首任院长、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍主持。来自中国、法国、瑞士、泰国、世卫组织的官员和专家在会上分享了相关经验，并开展了圆桌讨论。

曹雪涛在边会上指出，中国政府把保障人民健康放在优先发展的战略位置，围绕实现全民健康覆盖，持续深化医改，着力构建整合型医疗卫生服务体系。一是坚持以人民健康为中心，推动将健康融入所有政策；二是夯实基层服务网底，强化初级卫生保健；三是深化体系整合改革，强化医疗卫生机构分工协作；四是创新服务模式，增强服务的连续性和便捷性；五是大力发展数字健康，为整合型服务体系提供强大支撑。

“中国愿继续加强与各方合作交流，为加快实现全民健康覆盖，构建人类卫生健康共同体作出积极贡献。”曹雪涛说。

世界卫生组织西太平洋区域主任赛亚·皮乌卡拉（Saia Piukala）博士愉快地回忆了今年3月份来华访问期间，参观北京社区卫生服务中心留下的深刻印象。“我亲眼目睹了中国通过卫生体系改革，赋权社区卫生中心提供整合的、贯穿生命周期的优质医疗服务。”他说，各国在实现全民医疗覆盖的过程中，应广泛汲取智慧、资源、技术和经验，促进医疗公平，把人民健康福祉提高到更高水平。

世界卫生组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）博士则指出：“我们必须致力于卫生体系的重新定位，将初级卫生保健作为实现全民健康覆盖的最快、最公平、最有效和最具包容性的途径。”他还强调了整合型卫生服务的三个维度，即卫生健康领域不同功能的整合、覆盖生命周期卫生服务的整合以及卫生服务提供体系的整合。