健康照护师成就业“香饽饽”

上海南湖职业技术学院健康护理系护理专业大二学生吴梦贤，曾到上海虹口区某老年福利院实习。一进大门，吴梦贤就看到了一个令人揪心的场景。老人家属正用灌注器给吞咽困难且嗜睡的老人注射牛奶。家属没有意识到这样不仅无法帮助到老人，甚至可能给他带来生命危险。

“老人因为牛奶的注入而差点被呛到。经过照护师规范的排痰操作，老人才转危为安。”吴梦贤说。

“养老照护是一项技术含量很高的工作。”在19岁的吴梦贤看来，“照护老人的理念就是以老人为中心，哪怕是一个简单的用手叩背排痰的动作，也要关注到老人的感受，看他的状态随时调整频率和方向。”

在第二届全国乡村振兴职业技能大赛上，作为上海代表团参赛选手，吴梦贤获得养老照护赛项学生组金牌。她所获得的金牌，是上海在养老护理领域摘得的首个国赛金牌。

吴梦贤说，在比赛中很多选手会赶时间，但她会给“标准化病人”更多“关心和理解”。她的“标准化病人”是一位偏瘫老人，只能用左手吃饭，吴梦贤没有催促她，而是面带微笑地对她说：“您慢点吃，细嚼慢咽，不要着急。”

“养老护理要更加注重老人内心需求。”养老护理赛项裁判长苏红表示，对选手的要求不只是“不犯错”，而是要真正从老人需求出发，以老人为中心，从进房间起就要细致观察，体现真正的精心呵护。

盐城技师学院护理学院副院长张淑红说，选手除了要有专业的知识储备，还要展现服务的亲和力，不管是养老护理还是照料婴儿，面对的都是活生生的人。这要求选手在掌握理论知识和操作技能的同时，更要注重情感表达。“比如，一句很简单的问候‘爷爷，你今天睡得还好吗’，都要带着感情，不能像机器人一样说话。”

国家卫生健康委员会2021年发布的数据显示，我国失能失智老年群体约有4500万人，持证的养老护理员只有50万人，人社部新近发布的健康照护师新职业，面临着很大的就业缺口。“设置养老护理赛项，以大赛的形式引领，对培养更多养老护理员以及吸引青年加入养老领域意义重大。”苏红说。

中青报·中青网记者了解到，在数字时代，智慧养老是提升服务精度的主要方式。大赛设置了智能灯具、智能广播等装置供选手选择，并把智慧养老要素纳入“创新”一项的评分中。

吴梦贤的老家在河南，当地老人很少去机构养老，更不用说上门照护服务。来到上海之后，看到“长护险”制度下的养老护理服务，还有各种专业养老机构，她意识到这是一个新兴行业，养老护理人才存在很大缺口。

张淑红介绍，最近几年，学校养老护理专业招生火爆，报名人数多。对于照顾老人，有些学生一开始不大接受，怕脏怕累，但学生们到养老机构实习后，都感觉收获很大，思想上有了很大转变。“健康照护师等一线岗位是就业‘香饽饽’，薪资相对较高，年轻人能很快胜任。”她说。