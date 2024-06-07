2024人民好医生眼健康科普行动：调动医务人员科普积极性 助力提升国民眼健康素养

在6月6日第29个全国“爱眼日”来临之际，为进一步增强群众爱眼护眼意识，有效调动眼科医务人员科普积极性，助力眼健康科普工作，由人民网·人民好医生客户端联合上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科、上海交通大学医学院、上海市眼健康促进中心、健康上海行动院士科普基地发起的“2024人民好医生眼健康科普行动”，在人民网1号演播厅进行系列科普宣讲及阶段总结。现场，30组来自全国各地的眼健康科普团展示了生动有趣、形式多样、通俗易懂的科普作品。到场专家对现场展示的科普作品给予充分肯定，并期待未来有更多优质的眼健康科普作品解答公众疑惑，助力眼健康科普事业的高质量发展。

眼健康科普团及与会嘉宾合影留念

“不论是小品、相声还是脱口秀，都是在以喜闻乐见的形式传播眼健康的科普知识，让大家深刻感受到眼健康的重要性。”中国工程院院士、上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长范先群说，眼科医生具有丰富的知识储备，有责任和义务将专业知识以通俗易懂的形式普及给群众。如何进一步提升眼健康科普作品的水平，让科普信息有效传达？范先群认为，首先要确保科学性，传播真实准确的内容；其次要具备艺术性，让受众从科普作品中接收和掌握知识点；此外，作品语言要注意精炼，语言越简练、普及性越强，作品故事性越好、传播力越强。希望眼科专业人士能不断提高科普作品的质量，在未来的眼健康科普工作中持续成长，不断进步。

范先群院士分享眼健康科普经验

现场，由范先群院士、上海市卫生健康委员会健康促进处处长王彤，中国科普研究所副研究员王大鹏，广东省医师协会副会长及眼科分会主任委员、中山眼科中心青光眼学科带头人余敏斌，北京大学第一医院党委副书记、眼科主任杨柳，天津市眼科医院院长张伟，山西省眼科医院院长李俊红，南京医科大学附属眼科医院院长蒋沁，罗氏制药中国特药领域副总裁陈顗娟组成的“专家团”认真观看了30组形式和内容丰富多样的科普作品，并从专业的角度给出指导和建议。

“科普的内容应该简明易懂，要让受众易接受且能够快速获取要点。”张伟说，“相较去年，今年科普作品的形式更加丰富多彩，内容更加全面，已然达到优质科普作品的传播效果要求。”

“检验一个科普作品好不好？从传播角度来看，应该是受众能不能‘记得住’。一个选题和创意俱佳的科普作品，如果能以接地气、老百姓喜闻乐见的方式进行传播，让大家‘记得住’，才是一个优质的科普作品。”李俊红说。

“健康中国，科普先行。科普的含义是把复杂问题简单化、生动化，让老百姓看得懂、记得住。”蒋沁直言，“其实，在疾病的防治过程中，很多疾病的症状需要患者自己去察觉，因此，医疗工作者有责任将科学知识普及给老百姓。”

“今天我们看到很多富有情怀、多才多艺的眼科医生，展示个人或团队的科普作品，他们将专业眼科知识通过科普的形式，传播给公众，有助于疾病的早发现、早治疗、早预防。”杨柳说。

嘉宾合影留念

据悉，“2024人民好医生眼健康科普行动”于今年3月1日正式启动，设置了白内障、青光眼、近视防控与屈光手术、眼底病、儿童眼病、眼肿瘤、眼眶病等多个主题，并广泛邀请全国及各省市健康科普专家库成员和在公立医疗、预防、保健机构中执业的眼科专业人员，创作集专业性、互动性、趣味性于一体的优秀眼健康科普作品。截至目前，本次行动共有324家医院、1245位眼科医生入驻到人民好医生客户端，共创作了800余篇眼科科普作品，作品关注及点赞量达到926万。