专家培训赋能基层，共同助力基层肿瘤MDT诊疗能力提升

“家门口就能挂上省级肿瘤科专家号，这在过去不敢想。”在浙江省平阳县人民医院省肿瘤医院专家门诊室前，患者正在有序等候。去年6月，平阳县人民医院与浙江省肿瘤医院建立紧密合作，10名来自省肿瘤医院的名医专家直接长期驻点，让群众在家门口就能挂上省里大医院的专家号。近年来，平阳县人民医院加快推行多学科（MDT）诊疗模式、建立多学科会诊中心、开展一站式就诊服务，医疗服务水平稳步提升。

6月1日，由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合发起的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”（平阳站）走进平阳县人民医院。来自北京大学人民医院、北京大学肿瘤医院、浙江省肿瘤医院等多个医院的肿瘤MDT专家齐聚平阳，推动优质医疗资源下沉，带动当地多学科诊疗能力的提升，为肿瘤多学科诊疗发展“答疑支招”。

北京大学人民医院胃肠外科主任叶颖江说，MDT作为临床工作中的重要诊疗活动，在肿瘤诊疗领域已经广泛应用，且逐渐在常规诊疗中发挥重要作用，为患者提供全方位、一体化的整体解决方案。“这次MDT专病培训项目也设置了实践分享和病例讨论环节，希望能为当地MDT诊疗开展提供有益借鉴。也期待各位同仁在今后的肿瘤诊疗中，开展更高起点、更高要求、更高标准的MDT诊疗工作，树立标杆，持续进步。”他说。

在北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任医师陆明看来，开展MDT专病培训项目的初衷，就是为了推动MDT诊疗向基层下沉。“目前省市级的医院多学科诊疗发展已经成为常态，我们希望通过这一项目持续推动MDT在县级医院的开展，提升基层肿瘤综合诊治能力。”陆明说，“未来，也希望能够借助5G、AI等新兴技术，推动优质医疗资源下沉，通过线上+线下带动县级多学科团队发展，将MDT诊疗理念、技术、模式等推广到基层医院，惠及更多患者。”

2023年6月，浙江省肿瘤医院与平阳县人民医院达成合作，共建浙江省肿瘤医院平阳分院。平阳县卫生健康局局长黄启敏介绍，近年来，随着优质医疗资源下沉，平阳县肿瘤疾病综合诊治能力不断提升，为县域的肿瘤患者提供了优质的诊疗服务，实实在在惠及平阳百姓。“此次培训汇聚了全国各地肿瘤领域知名专家学者，共同探讨肿瘤学科前沿问题，能够帮助提升平阳肿瘤专业医生的多学科诊疗能力，提高癌症防治同质化水平。”他说。

浙江省肿瘤医院党委副书记、副院长金戈说：“一年来，在省肿瘤医院的帮扶下，平阳县人民医院肿瘤学科综合诊疗能力提升取得了初步成效。通过MDT专病培训项目，能够进一步提升肿瘤专业医师的多学科诊疗能力，提高肿瘤防治的同质化水平。期待社会各界能够关注参与进来，推动这项工作不断取得进步。”

据平阳县人民医院副院长李新崇介绍，早在2014年，医院就整合了胸外科、呼吸内科、感染科与放射科专家，成立肺科疾病会诊中心，通过各科室高级技术力量联合坐诊，实现医院资源共享。如今，全院已开展了多个MDT中心，覆盖全院不同科室、不同岗位，各科专家取长补短、优势互补，诊疗方案也从规范化、合理化走向个体化、精准化，为患者带来1+1＞2的治疗效果。

“此次‘肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目’走进平阳，能够帮助我们提升多学科诊疗能力，助力培养多学科诊疗人才，使得县级医院也有能力“留住”患者，让当地老百姓就近享受优质医疗服务。”李新崇说，“下一步，医院将持续完善MDT执行及效果评价机制，通过绩效考核等多项指标加强MDT管理工作，保证MDT的质量和执行效果，持续提升医疗服务水平。”