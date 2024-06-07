近视的常见8个误区，你中了几条？
2024年06月07日08:27 来源：人民网
眼镜越戴近视度数越深？散瞳对儿童眼睛不好，是真的吗？近视了也无所谓，以后做个激光手术就行了？
6月6日是全国爱眼日，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇提醒关于近视的常见误区，来看看你中了几条。
(责编：曹淼、吕骞)
眼镜越戴近视度数越深？散瞳对儿童眼睛不好，是真的吗？近视了也无所谓，以后做个激光手术就行了？
6月6日是全国爱眼日，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇提醒关于近视的常见误区，来看看你中了几条。
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