芒种时节适合做哪些运动？

答：芒种节气，要注意避免在烈日下运动，可以选择一些低强度有氧运动，如游泳、慢跑、打羽毛球、乒乓球等，以免出汗过多导致身体耗气伤津。同时，保持放松和愉快的心态也很重要，避免情绪上的恼怒和忧郁，能够保持气机畅通，通泄自如。户外的有氧运动，如快走、慢跑、游泳和骑自行车等，都是不错的选择，但要切记多喝水防中暑。

——《个人健康手册（二十四节气·芒种篇）》

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