芒种节气湿热并重，如何舒适度过？

答：芒种时节昼长夜短，阳气旺盛，人体要顺应阴阳盛衰的变化规律，适当晚睡早起，白天适当接受阳光照射以养阳气，利于气血运行。中午11时至14时阳气最盛，阴气衰弱，此时小憩30分钟至1小时，可助恢复疲劳，降低人体紧张度，也是养心的关键时刻。

芒种时节气候炎热、湿气重，因此，饮食宜清淡，不宜食肥甘厚腻之物，也不可贪凉，不过多食用热性食物，以免“火上加油”。可做些荷叶扁豆薏米粥等去热去湿之品。

五行之中，夏天属火，心的五行也对应火，所以很多人夏天容易感到烦躁不安、失眠，其实这些都是心火太旺的表现。这时应注意情绪调养，保持轻松愉悦的心情。睡前也可用艾草煮水泡脚，可起到周身舒畅的作用。

芒种时节湿气、热气弥漫，应经常开窗，保持室内空气新鲜，最好选择傍晚室外湿度最低时打开门窗通风。同时空调温度不宜过低，保持在26℃左右为宜，以防空调病。

可适当运动，注意不要在温度过高时做剧烈运动，尤其要避免在阳光强烈的正午时分到下午两点期间进行户外运动，这个时间段紫外线十分强烈，可能会灼伤皮肤。为防身体机能消耗过大，水分流失而发生中暑，可做些舒适的有氧运动，例如散步、慢跑、太极等。

——《个人健康手册（二十四节气·芒种篇）》

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