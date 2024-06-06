芒种养生，衣食住行有哪些注意事项？

答：衣：在芒种时节，天气炎热，湿气较重，应该穿些宽松、浅色的衣服。同时，衣服要勤换洗，长时间穿留有汗渍的衣服会伤害皮肤。

食：芒种时节，宜清淡饮食，不吃肥甘厚腻食物，同时要注意排出体内湿气。五行之中，火-夏-心-苦相呼应，夏季适当食味苦之物，如苦瓜、苦菊、百合等，有清热去火、促进消化、提神醒脑等功效，需要注意的是，苦味过多又会损伤肺气，所以饮食要适量。炎炎夏日很容易让人失去食欲，此时适当食入酸味之品，有开胃消食、敛阴止汗的作用。夏季气候炎热，人的消化功能相对较弱，过多贪吃冷饮，极易损伤脾胃。俗话“冬吃萝卜夏吃姜”，生姜性味辛温，有散寒解表、和胃止呕等多种功效，芒种时节，自制一些姜糖水有助于温中养胃，培固正气。

住：可以适当的晚睡早起，以顺应阳气的充盛，利于气血的运行。适当接受阳光照射，但要避开太阳直射，注意防暑。吃完午饭后，可进行午睡，注意时间控制在30-60分钟。夏季温度高，一般会长时间开空调，导致房间空气不太流通，空气不新鲜且湿度大，我们可利用空调除湿功能去湿。夏天病菌增多，勤洗澡能去除皮肤上的细菌，起到保护皮肤的作用，也能够缓解疲劳。也可以在泡脚时加入艾草，能够起到疏通经络、活血化瘀、清热解毒的作用。

行：避免阳光直接照射，在外出的时候，可以涂防晒霜、穿防晒衣，保护好皮肤。外出时也需保证水分的摄入，可在水中加入适量的盐，防止钠的流失。夏季炎热，中老年人可选择散步、慢跑、太极拳等运动项目。切忌剧烈运动，过于剧烈的运动会让人大汗淋漓，汗多不仅伤阴，还会损伤阳气。运动出汗后，可适当饮用淡盐开水，但不能大量喝凉开水，更不能立即用冷水冲头、淋浴。避免在阳光强烈的时候进行户外运动，夏日运动在黄昏时刻为宜。

——《个人健康手册（二十四节气·芒种篇）》

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