中国健康教育中心：2023年我国居民健康素养水平为29.70%

人民网北京6月6日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍持续提升健康素养，着力增进全民健康有关情况，并答记者问。

会上，中国健康教育中心主任李长宁表示，为了解我国居民健康素养水平，从2012年开始，在国家卫生健康委党组领导下，中国健康教育中心每年组织开展全国健康素养监测工作，已经连续完成了12次的监测任务。

他说，全国健康素养监测覆盖31个省（自治区、直辖市）336个县（区）。监测内容以《中国公民健康素养——基本知识与技能》为依据，监测对象为15-69岁常住人口，每年调查人数约为8万人。监测结果显示，近年来，我国居民健康素养水平在稳步提升，已经由2012年的8.80%上升到2023年的29.70%，特别是健康中国战略实施以来，提升幅度明显增大，目前已经接近了《“健康中国2030”规划纲要》提出的“到2030年，居民健康素养水平达到30%”的目标。

“另外，我国居民健康素养水平在不同地区、不同人群中仍存在不平衡的现象。”李长宁举例，从城乡分布来看，2023年城市居民健康素养水平为33.25%，农村居民为26.23%。如果从东中西来看，东部地区居民健康素养水平为33.30%，中部地区为28.85%，西部地区为24.44%。

“同时，通过分析发现，城乡差距、中东西地区之间的差距在逐渐缩小。”李长宁说。