王凯：做近视手术如何选？这些要点你该知道！

?

6月6日是第29个全国“爱眼日”。高考结束后，往往会有不少考生选择做近视手术。那么，近视手术有哪些注意事项？角膜屈光手术适用于哪些人群？什么是超高度近视ICL植入术？北京大学人民医院眼科及眼视光中心副主任、教授、主任医师王凯进行了解答。

眼睛是人类重要的感官之一，不少人希望通过近视手术，和眼镜说“再见”。王凯表示，在近视手术之前需停戴隐形眼镜至少一到两周。以上所提及的隐形眼镜是软镜，如果是OK镜则需要停戴至少三个月以上，如果佩戴的是RGP隐形眼镜，则至少要停戴两个月左右，方可进行术前检查。手术过程中，患者需积极配合医生，不宜紧张和乱动。手术结束后，患者应严格遵医嘱，做到按时按量滴眼药水，并进行复查。总之，屈光手术总体是比较安全有效的，如果患者有摘镜需求，按照正常手术流程就可以。

近视手术可以帮助近视患者脱掉眼镜，重获清晰视力。那么，角膜屈光手术适用于哪些人群？王凯表示，角膜屈光手术适合角膜厚度充足同时度数又不是特别高的患者。角膜的厚度能够耐受激光的切削就可以，绝大多数患者经过评估以后是能够进行角膜激光类手术的。术后效果一般比较稳定，但也会有部分患者（如度数偏高或角膜偏薄）出现回退情况。绝大多数患者回退概率不高，因此，不必过度紧张。轻度回退无需特殊处理，如果回退度数较多，可以再次进行手术或者再次佩戴框架眼镜。

此外，王凯介绍道，超高度近视眼的ICL植入手术与传统屈光手术原理不同，其主要原理是通过将镜片变小放在眼内进行屈光矫正，放置晶体的位置在瞳孔后方、自然晶状体前方，也即睫状沟的位置。在术前检查上，绝大多数屈光手术均需查散瞳验光、复验、角膜地形图，但ICL需要考虑晶体尺寸问题。因此，还会做一个角到角、沟到沟的测试，来判断尺寸的大小。极少数患者可能会有眼压升高或者尺寸不合适取出再置换的问题，但发生率相对较低。整体来说，ICL手术安全系数相对高，术后需要定期随访观察，包括裸眼视力、屈光度以及拱高变化等。