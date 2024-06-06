以科技赋能健康美丽 打造皮肤健康新生态

皮肤病是医学上的常见病、多发病，当前，皮肤大健康产业越来越成为业界关注的焦点。为普及皮肤健康知识与科学护肤意识，促进皮肤健康的理念融入公共社会行动，“525全国护肤日”当天，国内专研敏感肌肤的护肤品牌薇诺娜在全国范围内启动了为期一个月的免费皮肤义诊和皮肤健康科普活动，并邀请上海交通大学医学院附属新华医院专家答疑解惑，帮助大众走出皮肤健康误区。

免费皮肤义诊和皮肤健康科普活动现场。（受访者供图）

“过敏性疾病是皮肤问题的一大类，其中包括各种形式的过敏。不正确的护肤、紫外线照射、工作压力导致的免疫力紊乱以及饮食结构的改变等因素都可能导致过敏的发生。此外，毛囊皮脂腺疾病如脂溢性皮炎、玫瑰痤疮和痤疮等也越来越普遍。”该专家表示，这些疾病的发病率受到饮食结构、内分泌问题以及精神压力等多种因素的影响。

同时，该专家还建议敏感肌人群应注重产品的温和性和适用性，避免使用过于刺激的产品；在发现皮肤问题时应去专业机构听取皮肤科医生意见，以便制定适合自己的护肤方案。

值得一提的是，薇诺娜在活动中采取了多元化推广方式，除举办大型义诊外，还深入社区、药房、医院等多渠道进行公益问诊，并开设线上问诊专区，为更多的人提供便捷的皮肤健康咨询服务。

一直以来，薇诺娜坚持以专业实力守护敏感肌肤，通过科技赋能实证加持，为消费者提供专业、精准、安全的功效护肤解决方案。

在今年4月召开的第五届敏感性皮肤高峰论坛上，薇诺娜携手及四大机构见证了《中国敏感性皮肤临床诊疗指南（2024版）》的发布。该指南由29位皮肤学权威专家共同参与编写，结合国内外相关研究新进展及专家意见，围绕敏感性皮肤的定义、发生机制、临床评估及分型、以及防治措施等方面制定，为敏感性皮肤诊疗提供了更精准、更科学的多维护理指导，进一步驱动中国皮肤大健康生态发展。

《中国敏感性皮肤临床诊疗指南（2024版）》发布。（受访者供图）

在业内人士看来，指南的发布能够更好的赋能临床诊疗，进一步地规范行业、引领学科，为广大患者进行全方位、全周期的服务。

此外，《薇诺娜功效性护肤品基础研究及临床运用精粹》（红宝书3.0）也在论坛上发布。红宝书收录了 300多篇国内外权威文献 ，其中包括6项化妆品行业团体标准制定、16篇国家级专家指南及共识修订、34项国家发明专利、286篇产品基础研究及临床应用文章，集结了丰富的基础研究成果和全国皮肤科医生的临床应用的宝贵经验。

“皮肤科学、植物科技、循证医学是薇诺娜的三大支柱，而成就薇诺娜最重要的基础。”贝泰妮集团董事长、总裁郭振宇表示，“面向未来，薇诺娜会以‘打造中国皮肤健康生态’为驱动力，坚持长期主义，不受外界市场变化的干扰，同时对接全球的研发资源，借助全球的研发力量为中国的消费者服务。”