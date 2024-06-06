全民爱眼 共筑“睛”彩 2024国民视觉健康科普公益行动正式启动

“2024国民视觉健康科普公益行动”正式启动

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。本次公益行动以“全民爱眼 共筑‘睛’彩”为主题，旨在分享眼健康领域的最新研究成果、临床经验，普及科学、有效的近视防控策略和方法，为推动形成全社会共同关注和维护眼健康的良好氛围贡献智慧与力量。

国家市场监督管理总局计量司二级巡视员王英军在主题发言中表示，近年来，市场监管总局配合教育部、卫健委等相关部门共同推进实施《综合防控儿童青少年近视实施方案》，在突出政策保障、强化监督检查、加强执法力度、强化技术支撑等方面扎实推进相关工作。下一步，市场监管总局将继续抓好做实儿童青少年近视防控的相关工作，会同有关部门共同守护视觉健康。

国家疾控局卫生与免疫规划司学校卫生处主任汪萌在发言中指出，国家疾控局卫生免疫司始终贯彻以人民为中心的发展思想，发挥专业部门优势，以儿童青少年近视防控技术指导为切入点，努力推动相关政策方案的落地实施。下一步，国家疾控局将深入贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，与相关部门、学校、社区、家庭和社会各界紧密合作，全力推进儿童青少年的近视防控工作。

教育部体育卫生与艺术教育司卫生健康处副处长、一级调研员樊泽民指出，教育部作为近视防控的牵头单位，近年来通过印发“1+N”系列政策文件、建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制、组织实施近视防控评议考核、组建国家近视防控宣讲团、建立全国近视防控宣传教育月制度、部署报送中小学生视力主要监测信息、大力推进近视防控改革试点、构建区域协同发展机制、推介近视防控科普精品、加强专业人才培养等十项工作，坚定不移地持续推进中国儿童青少年近视防控。

人民网相关负责人表示，长期以来，人民网始终关注健康中国建设，在健康城市、健康细胞建设方面做了较多尝试，并持续关注医疗卫生事业发展。本次公益行动，人民网将继续发挥自身优势，聚焦全年龄段人群的眼健康问题，探索眼科领域的最新技术和创新趋势，普及眼健康科普知识，提高大众科普素养，为助推我国眼健康事业发展贡献一份力量。

复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任、国家卫健委暨中国医科院近视眼及相关眼病重点实验室主任孙兴怀指出，要关注全生命周期的眼健康，建立完善的眼健康服务体系，从预防、筛查、诊治到康复的全程着手建立眼科医、防、康复相结合的协作机制。同时，要加强基层和一线医务人员的急救能力培训，建成有效联动的区域性三级救治网络。孙兴怀表示，当前我国眼健康事业还存在服务链分散、模式落后、研发创新不够等问题，展望未来，随着信息技术的快速发展，眼科医疗将走向高科技化、专业化、标准化、智能化、融合化、国际化。

温州医科大学眼视光学院执行院长、附属眼视光医院副院长（兼），教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团秘书长陈洁在科普演讲中介绍了儿童青少年近视防控的实践经验以及近视防控智慧筛查应用体系、高度近视光学相干断层弹性成像技术、高度近视微血管病变超高分辨率成像技术等多项研究成果。她介绍说，通过大规模儿童青少年近视防控信息化平台，可建立“一生一档、档跟人走、不可修改”的视觉健康数字档案，精准掌握近视率、矫正率面上数据，并对个体开展个性化的智能管理，起到及时预警、精准指导的核心作用。

科普讨论

科普讨论环节，多位眼健康领域专家围绕“加速产业布局 助力眼健康高质量发展”以及“创新驱动发展 推动眼健康生态圈构建”话题展开交流对话，从产业与专业角度分享了各自的思考与实践案例。华厦眼科医院集团党委书记、副总裁李晓峰，北京视光光学行业协会理事长李俊主持科普讨论。

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽表示，近视防控问题要综合施策，由政府、教育部门、医疗部门、家长等多元主体共同参与；技术层面需关口前移，综合采用光学、药物、手术等多元手段。北京协和医院眼科原主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信认为，眼科产业布局需与时俱进，推动技术对医疗器械研发的赋能与助力，增加先进医疗设备供给，探索智能设备及工具，增强基层医疗服务的可及性。中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组副组长王利华表示，华厦眼科将继续围绕“医、教、研、防、公益”五位一体协同发展，为增强公众眼健康意识积极助力，为满足全民全生命周期眼健康需求奉献力量。沈阳兴齐眼药股份有限公司总监侯美芹指出，兴齐眼药积极响应国家战略，聚焦全年龄段、全生命周期眼健康疾病领域的产品研发与创新，致力于满足临床未满足的治疗需求，为广大患者提供高质量的眼科药品及服务。

科普讨论

首都医科大学附属北京同仁医院副院长、首批国家健康科普专家魏文斌谈到，眼健康生态圈应包含医疗技术、企业、落地系统、制度保障、经济保障等核心要素，汇聚各方力量，方能将近视防控真正落到实处。解放军总医院眼科医学部主任、主任医师李朝辉表示，眼科疾病很多都与全身疾病相关联，多学科联合攻坚疑难眼病或成为未来眼科发展的重要趋势。南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华指出，青少年近视防控重点在于关口前移、分级管理，从预防、矫正、延缓近视发展、高度近视及并发症、合并眼病等方面进行管理，借助新设备技术及矫正方案，巩固近视防控成果。北京协和医院眼科教授、博士生导师、中华医学会眼科学分会眼免疫学组副组长张美芬表示，近年一些新的检测方法可辅助葡萄膜炎的鉴别诊断，如细胞因子检测及微生物高通量二代测序；生物制剂治疗及糖皮质激素眼内缓释剂为非感染性葡萄膜炎的治疗带来新的举措。

本次公益行动由北京协和医院、解放军总医院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、温州医科大学、同仁医院、中山大学中山眼科中心、北京大学人民医院、天津市眼科医院、山东中医药附属眼科医院、兴齐眼药、北京爱尔眼科、华厦眼科提供公益支持。